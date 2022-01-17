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Kısa taytla uçağa binmek isteyen Olivia Culpo 'uygunsuz' bulundu! Uçağa alınmadı

17.01.2022 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kısa taytla uçağa binmek isteyen ABD eski güzellik kraliçesi Olivia Culpo uçağa alınmadı. Culpo, 'uygunsuz' kıyafeti gerekçe gösterildiği için önce üstünü değiştirdi sonra da yaşananlara isyan etti.

Kısa taytla uçağa binmek isteyen Olivia Culpo 'uygunsuz' bulundu! Uçağa alınmadı

29 yaşındaki model Olivia Culpo, ABD’den Meksika’nın Cabo San Lucas kentine gitmek için hazırlanıp havaalanına gitti. Yolculuk için siyah kısa tayt ve spor sütyeniyle bir de hırka tercih eden Olivia Culpo yaşananlar karşısında neye uğradığını şaşırdı.

Kız kardeşi Aurora Culpo ile seyahat eden Olivia’nın burada ‘kıyafeti çok açık’ olduğu için uçağa alınmadı. Aurora, Instagram hesabından paylaştığı görüntülerde, Olivia’nın uçağa binmek üzere kapıya geldiğini ve burada ‘üzerine bir şey giymesi istendiğini’ aktardı.

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Kız kardeşinin belirttiğine göre, eski güzellik kraliçesine üstüne bir şey giymediği sürece uçağa alınmayacağı söylendi.

TEPKİ GÖSTERDİ

Aurora, kız kardeşinin kendisine söylendiği gibi ‘uygunsuz’ veya ‘rahatsız edici' giyinmediğini savunarak tepki gösterdi. Yaşananların ardından Culpo uçağa binmek için üzerine bir sweatshirt giydi.

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Olivia Culpo son günlerde kıyafeti nedeniyle uçağa alınmayan ilk isim değil, kendisi gibi başka kadınlar da aynı durumu yaşamıştı.


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