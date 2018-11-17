Kısa-uzun mesafe yolcu almaktan kaçınan 60 taksi sahibine 15 bin lira ceza

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA,(DHA)-EMNİYET Genel Müdürlüğü tarafından 10 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'Taksi Uygulaması 2018/2' kapsamında 60 araç sahibine 'kısa ya da uzun mesafe yolcu almaktan kaçındıkları' gerekçesiyle toplam 15 bin 540 TL para cezası kesildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada son dönemde vatandaşlardan gelen bazı taksi şoförleriyle iligili, kısa mesafe, çok uzun mesafe ya da olumsuz hava koşulları ile trafiğin yoğun olduğu saatlerde yolcu almadığı, ödeme konusunda (bozuk para) sorun çıkardığı, başta yabancı turistler olmak üzere farklı şehirlerden gelen vatandaşların gidecekleri adresleri bilmemelerini fırsat bilerek güzergâhı uzatarak yüksek ücret talep ettiği, taksimetre kullanmaktan imtina ettiği, araç içerisinde yüksek sesle müzik dinlediği, seyir halinde cep telefonu ile oyun oynadığı, yüksek sesle konuşarak yolcuları rahatsız ettiği, sigara içtiği, alkollü halde araç kullandığı ve uygunsuz tutum ile davranışlarda bulunarak, aracı temiz kullanmadığı yönünde şikayetlerin arttığı anlatıldı.

10 İLDE EŞ ZAMANLI UYGULAMA

Bu şikayetler doğrultusunda dün 07.00-20.30 saatleri arasında İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Konya, Gaziantep, Mersin, Bursa ve Kocaeli'ndeki 448 noktada, bin 484 personel ve 457 ekibin katılımı ile eş zamanlı "Taksi Uygulaması 2018/2" uygulaması yapıldığı kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Uygulamada 5 bin 324 araç denetlendi. 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında 60 araç sahibine kısa ya da uzun mesafe yolcu almaktan kaçınmaktan 15 bin 540 TL, 1 araç şoförüne olumsuz hava koşullarında yolcu almamaktan 259 TL, 5 araç şoförüne trafiğin yoğun olduğu saatlerde yolcu almamaktan 1.295 TL, 3 araç şoförüne güzergah uzatarak fazla para talep etmekten 777 TL, 15 araç şoförüne taksimetre açmamak ve kısa mesafeye farklı fiyat talepten 4.343 TL, 2 araç şoförüne yüksek sesle müzik dinlemekten 518 TL, 1 araç şoförüne araç bakım ve temizliğini yapmamaktan 259 TL, 27 araç şoförüne araç içerisinde sigara içmekten 3.348 TL para cezası kesildi"

CEZA YAĞDI

Açıklamanın devamında da "2198 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında, 26 araç şoförüne taksimetre bulundurmamaktan 12.688 TL, 35 araç şoförüne taksimetre kullanmamaktan 17.080 TL, 18 araç şoförüne araçtan çöp atmaktan 2.071 TL, 63 araç şoförüne seyir halinde cep telefonu kullanmaktan 14.805 TL, 70 araç şoförüne kırmızı ışık ihlalinden 16.450 TL, 414 araç şoförüne emniyet kemeri takmamaktan 44.632 TL, 7 araç şoförüne tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmekten 7.014 TL, 14 araç şoförüne alkollü araç kullanmaktan 17.076 TL, 2 araç şoförüne uyuşturucu/uyarıcı madde etkisi altında araç kullanmaktan 10.334 TL, 12 araç şoförüne alkol/uyuşturucu ölçümü yaptırmayı reddetmekten 34.752 TL, 44 araç şoförüne diğer konulardan 29.797 TL idari para cezası uygulandı. 5326 Kabahatler Kanunu'ndan 114 araç şoförüne 26.339 TL ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'ndan 937 araç şoförüne 303.552 TL olmak üzere 1.051 araç şoförüne 329.891 TL para cezası kesildi" denildi.

192 ADET ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Uygulamada 1 kişinin gözaltına alındığı, 97 kişi hakkında ise adli ve idari işlem yapıldığı belirtilen açıklamada "’Biri çocuğun cinsel istismarı, 2’si resmi belgede sahtecilik, 1’i yaralama,

6’sı diğer suçlardan olmak üzere 10 aranan şahıs yakalanmış, 192 adet araç trafikten men edilmiş, 1 kilo 984 gram esrar, 1 adet kurusıkı tabanca,7 adet

kesici ve delici alet, 12 adet sopa ele geçirilmiştir" ifadelesi yer aldı.

