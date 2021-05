Kısa, uzun ve dokunaklı Cuma mesajları WhatsApp, Facebook ve Twitter'dan paylaşılıyor!

Ne yaprağınız kurusun ne gülünüz solsun her tuttuğunuz altın olsun avuçlarınız semada dudaklarınız duada olsun her an ve her günkü dualarınız kabul olsun cumanız mübarek olsun!

Ya Rabbim! Sen anne babalarımızı ve tüm inananları sonsuz rahmetinle bağışla ve Cumamızı hayırlı, nurlu ve bereketli eyle, Amin! Selam ve dua ile hayırlı cumalar.

Ya RABB'i ÜMMET-İ MUHAMMED'e huzur, birlik, beraberlik ver Kafirlere karşı bize Zaferler nasip eyle. Amin! Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.