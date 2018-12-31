Kısa yeni yıl mesajları: 2019’a girerken Whatsapp, SMS, Twitter, Instagram için en güzel kısa yeni yıl mesajları...

Bir yılı daha devirdik ki bu yılın sıkıntılarını, üzüntülerini geride bırakıp ileriye 2019’a yani yeni yıla daha umutlu, daha mutlu bir sene olması dileğiyle gireceğiz. Bunun için eğlenerek, yüzümüzde gülümsemeler ile yeni yıla adım atmaya çalışacağız. Yeni yıla girerken bizi mutlu edecek şeylerden biri de sevdiklerimizden yakınlarımızdan alacağımız yeni yıl mesajları ve tebrikleri olacak. Siz de sevdikleriniz, yakınlarınız, arkadaşlarınız ve akrabalarınız ile yeni yıl mesajları paylaşmak isterseniz sizin derlediğimiz kısa yeni yıl mesajları listesinden faydalanabilirsiniz. Kısa ama öz olan bu yeni yıl mesajlarını rahatlıkla Twitter, Whatsapp, Facebook gibi platformlardan veya SMS olarak paylaşabilirsiniz.
Derlediğimiz listede çok sayıda kısa yeni yıl mesajı bulabilirsiniz. Beğendiklerinizi yakınlarınıza uygun gördüğünüz platformdan paylaşabilir. Kısa oldukları için isterseniz bazılarını birleştirip kendi yeni yıl mesajınızı da oluşturabilirsiniz.
Kalbiniz kadar güzel yeni yıllar dilerim.
Yeni bir yılda yüzünden gülücükler, gönlünden sevgiler eksik olmasın mutlu yıllar.
Allah yeni yılda her şeyi gönlünüze göre versin.
Yeni yılda tüm dargınlıkların bitmesi ve barış içinde yaşanması dileğiyle.
2019 yılı sizlere hayatınız boyunca unutamayacağız güzellikler yaşatsın. Yeni yılınız kutlu olsun.
Yaşamınca güzel yıllar mutlu yarınlar hep senin olsun. Mutlu yıllar!
Yeni bir yılda yüzünden gülücükler, gönlünden sevgiler eksik olmasın mutlu yıllar...
2019 yılının sağlık mutluluk başarı ve bol kazanç getirmesi dilekleriyle. Mutlu yıllar.
Koskoca bir yıl daha bitti keyifli ve gülümseme dolu bir yeni yıl dilerim.
Gelecek yıllar varlığımızı zenginleştirecek, yeni yıl ilk adım... Nice yıllar, mutlu yıllar...
Yeni yılda tüm dargınlıkların bitmesi ve barış içinde yaşanması dileğimle. Mutlu yıllar.
2019 yılının her anını dolu dolu yaşaman ve mutlu olman dileklerimle...
Yeni yıl başarılarının anahtarıyla tüm kapıları açacaktır... Mutlu Yıllar...
Yeni yılda inancımızı ve dostluklarımızı pekiştirmemiz ve mutlu olmamız dileklerimle...
2019 size unutamayacağınız güzel anılar yaşatsın yeni yılınız kutlu olsun!
Hedefsiz büyük şeyler yapılamaz. 2019 yılında tüm hedeflerinizin gerçekleşmesi dileğiyle.
Yeni yılın sana neşe ve mutluluk getirmesi dileğiyle. En içten sevgilerimle…
Yeni yılda, her şeyin gönlünüzce olmasını diler, tüm beklentilerinizin gerçekleşmesini temenni ederim.
2019 yılında da sakın umutlarını yitirme ve başarıların daim olsun... Mutlu Yıllar dilerim...
Yeni yılın hepinize mutlu, sağduyulu ve sağlıklı günler getirmesi dileğiyle... İyi Seneler...
Her yıl olduğu gibi bu yeni yılda da her an birlikte olmak dileği ile.
Bu yılbaşı sevdiklerinizle birlikte mutlu huzurlu bir yıla başlangıç yapmanızı ve tüm yılınızın aynı güzellikte geçmesini diliyorum. Mutlu yıllar...
2019 yılının en güzel saatleri sizlerle olsun, tek derdiniz mutluluk olsun...
Mutlu insan sevgisine ve kendine güvenendir, sevgi bütün kapıları açar... Yeni yılda sevgi dolu günler dilerim... Mutlu yıllar...
Yeni yılın tüm insanlığa ve ülkemize barış, mutluluk getirmesi dileğiyle... Yeni yılınız kutlu olsun...
Acısıyla tatlısıyla iyisiyle kötüsüyle bir yıl daha geçti. Hoş geldin yeni yıl. Mutlu yıllar dostum!
Gönlün neyin özlemini çekiyorsa yarınların sana onu getirmesini dilerim... Yeni yılın kutlu olsun...
Sevgi bütün kapıları açar. Yeni yılda sevgi dolu günler dilerim. Mutlu yıllar.
Yeni yılda melekler sihrini göstersin ve bütün neşe ve mutluluklar sana gelsin... Mutlu Yıllar...
2018'e Elveda, 2019'a Merhaba... Hoşgeldin Yeni Yıl...
2019 yılına gireceğimiz şu saatlerde istediğiniz her şeyin gerçekleşmesi dileğiyle, iyi seneler...
Şeker gibi tatlı, masal gibi güzel bir yıl diliyorum.
Yeni yılın en güzel müjdeler, en güzel sürprizlerle kapınızı çalması ve 2019'u tüm dünyaya ümit saçan gülücüklerle karşılamanız dileğiyle...
En mutlu yıllar seninle olsun, armağanınla yücel... Mutlu seneler...
Geleceğinizi oluşturacak her yeni gün bir önceki günden daha güzel, isteklerinize uygun ve sizi mutlu edecek şekilde olsun.. İyi Seneler...
2019 yılının sizlere hayatınız boyunca unutamayacağız güzellikler yaşatmasını diliyorum... Yeni yılınız kutlu olsun...
2019 paylaşımlarımızın yılı olsun, mutluluk, esenlik ve sevinçler getirsin... Mutlu yıllar...
2018 yılından daha güzel, daha mutlu ve daha sağlıklı bir yıl geçirmeniz dileğiyle...
2019 yılında en olumlu, en verimli ve hayatı kavrayan, anlamını çoğaltan tüm sevgiler sizinle olsun... Mutlu yıllar...
Yeni yılda güllerle dolu günlerin dikenleri sizi düşmanlardan koruyan çitler olsun... Mutlu yıllar...
Mutlu yıllar... Yepyeni bir yıla sevgiyle, sevenlerinle, sevdiklerinle merhaba de... Hoşgeldin 2019...
Yeni yılda umutların gerçek, gerçeklerin ve mutlulukların sonsuz olsun... İyi Yıllar…
Çok kazançlı, keyifli, sevgi dolu, başarılı bir yıl olması dileğiyle... İyi seneler...
Yeni yılda da dostluğumuzun daha da pekişmesi ve ebedi olması dileğimle daha nice Mutlu Yıllar...
Savaşların, acıların ve felaketlerin, geçip giden koca bir yıl gibi geride kalması umuduyla... Nice Yıllara...
2019 yılında da hiç ümitsiz kalmaman ve hayallerine kavuşman dileğimle. İyi ve sağlıklı seneler!
Düşsüz büyük şeyler yapılamaz. 2019 yılında tüm düşlerinizin gerçekleşmesi dileğiyle...
2019 yılında hatalarımızın az, başarılarımızın devamlı olması dileğiyle, mutlu yıllar...
2019 yılında tüm kararlarımızın bizlere mutluluk vermesi dileğiyle; nice mutlu yarınlara...
Bu dünyada mutlu olan insanlar; ayağa kalkıp istedikleri koşulları arayan, bulamazlarsa da yaratan insanlardır... Nice mutlu yıllar...
Yeni Yıl; Türkiye için umutlu, bereketli, geçmiş yılda yaşanan tüm olumsuzlukların tersinin yaşanacağı bir yıl olur inşallah... Nice Yıllara...
Yaşamın boyunca güzel yıllar, mutlu yarınlar ve dostluklar hep senin olsun... Mutlu Yıllar...
2019 yılı size sağlık, mutluluk, başarı ve bol kazanç getirsin... Neşe dolu bir yıl geçirin...
Her yeni yıl yeni tazelenen umutların, çoğalan sevgilerin habercisi olsun. Yeni yılın kutlu olsun.
Bembeyaz yağan kar, ne yaşanmışsa yaşansın örter geçmişin hatalarını, yeni bir gelecek sunar bize ve yeni bir başlangıç... Mutlu yıllar...
Baharda gelinciklerin en güzel başlangıçları müjdelemesi gibi yeni yılda da tüm güzellikler sizinle olsun...
Yaşamında güzel yıllar, mutlu yarınlar, gerçek dostluklar hep seninle olsun... Mutlu Yıllar...
Bugün dertleri bir yana bırakın, gözyaşlarını unutun, daha mutlu yarınlar için inadına hayata gülümseyin... Yeni yılınız kutlu olsun...
En güzel yılbaşı nefes aldığınız her an etrafınıza mutluluk dağıtsın…
2019 yılı da böyle sevgi dolu ve güzel başlasın ve tüm yıl mutlulukla geçsin... Nice Yıllara...
2018 yılından 2019 yılına birlikte adım atmak ümidiyle, nice yıllarda mutluluk bizimle olsun...
Yeni bir yılda yüzünden gülücükler, gönlünden sevgiler eksik olmasın mutlu yıllar.
Yeni yılın en güzel müjdeler, en güzel sürprizlerle kapınızı çalması ve yeni yılı tüm dünyaya ümit saçan gülücüklerle karşılamanız dileğiyle.
Yıl biterken yağan karın hayatımızdaki tüm kötülükleri örtmesini ve güzel yarınlara kavuşmayı dilerim… İyi seneler dostum.
Hadi iyisin dostum, bir seneyi daha eline yüzüne bulaştırmadan bitirdin. İyi seneler.
Bu yıl başı sevdiklerimizle birlikte mutlu, huzurlu bir yıla başlangıç yapmamızı ve tüm yılın aynı güzelliklerle devam etmesini diliyorum.
2019’u tüm dünyaya umut saçan gülücüklerle karşılamanız dileğiyle… İyi seneler.
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