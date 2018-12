Kısa yeni yıl mesajları: 2019’a girerken Whatsapp, SMS, Twitter, Instagram için en güzel kısa yeni yıl mesajları...

2019 yılının her anını dolu dolu yaşaman ve mutlu olman dileklerimle...

Allah yeni yılda her şeyi gönlünüze göre versin.

2019 size unutamayacağınız güzel anılar yaşatsın yeni yılınız kutlu olsun!

Hedefsiz büyük şeyler yapılamaz. 2019 yılında tüm hedeflerinizin gerçekleşmesi dileğiyle.

Yeni yılın sana neşe ve mutluluk getirmesi dileğiyle. En içten sevgilerimle…

Yeni yılda, her şeyin gönlünüzce olmasını diler, tüm beklentilerinizin gerçekleşmesini temenni ederim.

2019 yılında da sakın umutlarını yitirme ve başarıların daim olsun... Mutlu Yıllar dilerim...

Yeni yılın hepinize mutlu, sağduyulu ve sağlıklı günler getirmesi dileğiyle... İyi Seneler...

Her yıl olduğu gibi bu yeni yılda da her an birlikte olmak dileği ile.

Bu yılbaşı sevdiklerinizle birlikte mutlu huzurlu bir yıla başlangıç yapmanızı ve tüm yılınızın aynı güzellikte geçmesini diliyorum. Mutlu yıllar...

2019 yılının en güzel saatleri sizlerle olsun, tek derdiniz mutluluk olsun...

Mutlu insan sevgisine ve kendine güvenendir, sevgi bütün kapıları açar... Yeni yılda sevgi dolu günler dilerim... Mutlu yıllar...

Yeni yılın tüm insanlığa ve ülkemize barış, mutluluk getirmesi dileğiyle... Yeni yılınız kutlu olsun...