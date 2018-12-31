Kısa yeni yıl mesajları: 2019’a girerken Whatsapp, SMS, Twitter, Instagram için en güzel kısa yeni yıl mesajları...

Bir yılı daha devirdik ki bu yılın sıkıntılarını, üzüntülerini geride bırakıp ileriye 2019’a yani yeni yıla daha umutlu, daha mutlu bir sene olması dileğiyle gireceğiz. Bunun için eğlenerek, yüzümüzde gülümsemeler ile yeni yıla adım atmaya çalışacağız. Yeni yıla girerken bizi mutlu edecek şeylerden biri de sevdiklerimizden yakınlarımızdan alacağımız yeni yıl mesajları ve tebrikleri olacak. Siz de sevdikleriniz, yakınlarınız, arkadaşlarınız ve akrabalarınız ile yeni yıl mesajları paylaşmak isterseniz sizin derlediğimiz kısa yeni yıl mesajları listesinden faydalanabilirsiniz. Kısa ama öz olan bu yeni yıl mesajlarını rahatlıkla Twitter, Whatsapp, Facebook gibi platformlardan veya SMS olarak paylaşabilirsiniz.

Derlediğimiz listede çok sayıda kısa yeni yıl mesajı bulabilirsiniz. Beğendiklerinizi yakınlarınıza uygun gördüğünüz platformdan paylaşabilir. Kısa oldukları için isterseniz bazılarını birleştirip kendi yeni yıl mesajınızı da oluşturabilirsiniz.

KISA YENİ YIL MESAJLARI

Kalbiniz kadar güzel yeni yıllar dilerim.