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Kısa yoldan gitmek istedi, suda mahsur kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 11:30 | Son Güncelleme

Siirt’te traktörle Botan Çayı’ndan karşıya geçmeye çalışan ve suyun ortasında mahsur kalan 2 kişi, iş makinesi yardımıyla kurtarıldı.Edinilen bilgiye göre olay, Siirt kent merkezine 20 kilometre uzakta bulunan Botan Çay’ında meydana geldi.

Siirt’te traktörle Botan Çayı’ndan karşıya geçmeye çalışan ve suyun ortasında mahsur kalan 2 kişi, iş makinesi yardımıyla kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre olay, Siirt kent merkezine 20 kilometre uzakta bulunan Botan Çay’ında meydana geldi. Sürücü ve plakası öğrenilemeyen traktör köyüne kısa yoldan gitmek için Botan Çayı’ndan geçmek istedi. Bunun üzerine traktörünü çaya yönelten sürücü, çayda bir süre ilerledikten sonra, traktör ile çayın bir bölümünde suya battı. Akıntının yoğun olduğu, yaklaşık 1 buçuk metre su seviyesinin bulunduğu çayda mahsur kalan sürücü traktörün üzerine çıkıp, vatandaşlardan yardım istedi.
Yoldan geçen iş makinesi sürücüsünün çayda mahsur kalan vatandaşları görmesi üzerine suya yanaşarak traktöre halat bağladı. Traktör ve üzerindeki iki kişi, halat yardımı ile sudan çıkarıldı.

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