Kısakürek'in eserleri Arapça'ya çevrilecek

İSTANBUL (AA) - Necip Fazıl Kısakürek'in "Aynadaki Yalan" ile "O ve Ben" eserleri, Darul Fikr Yayınevi tarafından Arapça olarak yayınlanacak.

Basın Yayın Birliği (BYB) tarafından, Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği (TBYM) ve Uluslararası Arapça Kitap Yayıncıları Derneği'nin katkılarıyla düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu fuarda, Türkçe'den Arapça'ya tercüme edilen edebiyat ve tarih alanındaki eserler okuyucuyla buluştu.

Türkçe eserleri Arapça'ya tercüme ederek okurların beğenisine sunan Akdem Telif Hakları ve Tercüme Ajansı Koordinatörü Şeyma Asker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fuara her yıl katıldıklarını söyledi.

Asker, "5. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı"nın açılışından bu yana 49 kitabın telif anlaşmasını gerçekleştirdiklerine işaret ederek, "Bu kitaplar önümüzdeki günlerde Türkçe'den Arapça'ya çevrilecek. Birçok yayınevi de bize Türkçe'den kitap çevirmek ve yayınlamak istediğini söyleyerek geldi. Onların da anlaşmasını takip edeceğiz. Bu sayıyı inşallah gün geçtikçe artıracağız." dedi.