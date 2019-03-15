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Kışanak ve Tuncel'e verilen cezayı az bulan savcıdan itiraz

YAŞAM HABERLERİ  | 15.03.2019 15:32 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Gültan Kışanak ve DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel'e 'terör örgütüne üye olmak' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından verilen hapis cezalarını az bulan savcı Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesine başvurarak karara itiraz etti.

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- DİYARBAKIR Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Gültan Kışanak ve DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel'e 'terör örgütüne üye olmak' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından verilen hapis cezalarını az bulan savcı Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesine başvurarak karara itiraz etti.
Malatya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesinde 1 Şubat'ta karara bağlanan davanın ardından Malatya Cumhuriyet Savcısı Murat Karakuş, 'terör örgütüne üye olmak' suçundan 11 yıl 3 ay, 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan ise 3 yıl hapis cezası verilen Kışanak ve 'terör örgütüne üye olmak' suçundan 9 yıl 9 ay, 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan da 5 yıl 3 ay hapis cezasına çarptıran Tuncel hakkındaki karara itiraz etti. Savcı yargılama aşamasında, Kışanak'ın 'silahlı terör örgütü kurma ve yönetme' suçundan 22,5 yıl, Tuncel'in ise 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 15 yıl cezalandırılmasını talep etmişti. Savcı, her iki sanık için 'iki defa zincirleme silahlı terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 26 yıl 8'er ay hapis cezası istemişti. Cumhuriyet Savcısı, itirazında sanıklardan Kışanak'a her ne kadar 'terör örgütüne üye olma' suçundan ceza verilse de 'silahlı terör örgütü kurma ve yönetme' suçundan da ceza alması gerektiğini ve 'silahlı terör örgütü propagandası yapmak' suçundan da bir kez değil iki kez ceza alması gerektiğini aktararak, cezayı az buldu. Savcı Karakuş, Tuncel için ise alt sınırdan uzaklaşılarak cezanın üst sınırdan verilmesini istedi.

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