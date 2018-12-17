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Kışanak ve Tuncel'in tutukluluğunun devamına karar verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 17.12.2018 18:47 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Gültan Kışanak ve DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel'in yargılandığı ve Malatya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde süren davada mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kışanak ve Tuncel'in tutukluluğunun devamına karar verildi

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- DİYARBAKIR Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Gültan Kışanak ve DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel'in yargılandığı ve Malatya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde süren davada mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 2016 yılının Ekim ayında tutuklanan Gültan Kışanak hakkında 240, Kasım ayında tutuklanan Sebahat Tuncel için de 145 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. 'Terör örgütü kurma ve yönetme', 'kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmamak' ve 'örgüt propagandası yapmak' suçlarından haklarında dava açılan Kışanak ve Tuncel'in güvenlik gerekçesiyle Malatya'da yargılandığı davanın 11'inci duruşması görüldü. Malatya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada savcı yeniden verdiği mütalaasında, Kışanak için 'silahlı terör örgütünü kurmak ve yönetmek' suçundan 22,5 yıl, Tuncel hakkında ise 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıl hapis cezası istendi. Mütalaada ayrıca her iki tutuklu sanık hakkında 'iki defa zincirleme silahlı terör örgütü propagandası yapmak' suçundan da üst sınırdan 26 yıl 8'er ay hapis cezası talep edildi.
Sanık avukatlarının taleplerini dinleyen mahkeme heyeti, Kışanak ve Tuncel'in tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 1 Şubat 2019'a erteledi.

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