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Kışanak ve Tuncel'in yargılandığı dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2018 23:11 | Son Güncelleme

Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak ve DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel'in yargılandığı davanın duruşması görüldü - Mahkeme heyeti, birleşen dosyalar yönünden esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için dosyanın iddia makamına geri gönderilmesine karar verdi

Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak ve DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel'in yargılanmasına Malatya'da devam edildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 10. duruşmaya Kışanak ve Tuncel katılmadı.

Mahkeme Başkanı Türker Türkoğlu, Kışanak hakkında Ankara ve Şanlıurfa'da, Tuncel hakkında Diyarbakır'da benzer suçlarla ilgili açılan davaların birleştirildiğini hatırlatarak iddia makamının talebini sordu.

Duruşma savcısı ise birleşen dosyaları da göz önünde bulundurup yeniden mütalaasını sunacağını, bu yüzden dosyanın kendisine yeniden gönderilmesini talep etti.

Sanık avukatlarının taleplerini dinleyen mahkeme heyeti ara kararında, esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için dosyanın iddia makamına geri gönderilmesine karar verdi.

Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmeden mahkeme, eksiklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Heyet ayrıca Kışanak ve Tuncel'in bir sonraki duruşmada SEGBİS'te hazır edilmesini, katılmamaları halinde susma hakkını kullandıkları yönünde karar verileceğine hükmetti.

Davanın bir önceki duruşmasında mahkemeye mütalaasını sunan Cumhuriyet Savcısı, Kışanak'ın "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan 22,5 yıl, Tuncel'in ise "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 15 yıl cezalandırılmasını talep etmişti. Savcı ayrıca her iki sanık için "iki defa zincirleme silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 26 yıl 8'er ay hapis cezası istemişti.

- İddianameden

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kışanak ve Tuncel hakkında açılan dava dosyası, güvenlik gerekçesiyle nakli konusunda Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne gönderilmiş, talebi değerlendiren Yargıtay 5. Ceza Dairesi, dosyanın Malatya Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar vermişti.

İddianamede, Kışanak hakkında "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek", 41 kez "terör örgütü propagandası yapmak" ve "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmamak" suçlarından 57 yıl 6 aydan 230 yıl 6 aya kadar, Tuncel hakkında da "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve 16 kez "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 23 yıl 6 aydan 95 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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Gültan Kışanak Malatya Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi Sebahat Tuncel

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