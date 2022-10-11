Kısayol virüsü temizleme nasıl yapılır? USB kısayol virüsü nasıl temizlenir?

Kısayol virüsü, USB belleğinizde bulunan dosyaları ele geçirerek dosya ve klasörlerinize olan erişiminizi engeller. Tüm dosyalarınız bu virüs nedeni ile kısayol simgesine dönüşür ve verileriniz gizlenir. Kötü amaçlı bir program olan kısayol virüsünü temizlemenin ise birden çok yöntemi vardır.
Kısayol virüsü dosyaları gösterme işlemini yapmanızı engelleyerek erişiminizi kısıtlar. USB bellek içerisindeki mevcut dosyaların zamanla şifrelenmesine ve uzantılı kısayollarda gizlenmesine neden olur. USB kısayol virüsü temizleme yöntemlerine göz atarak bu sorunu ortadan kaldırabilirsiniz.
Kısayol virüsü temizleme CMD kullanılarak veri kaybı olmaksızın gerçekleştirilebilir. CMD ile kısayol virüsü temizleme adımları şunlardır:
USB bellek içerisindeki verilerin hepsini yedeklediğinizden emin olduktan sonra Pendrive'ınızı biçimlendirerek kısayol virüsü temizleme adımlarına geçebilirsiniz. Çünkü bu işlem sonrasında tüm verileriniz kaybolabilir. Pendrive'ınızı biçimlendirerek bilgisayardan kısayol virüsü temizleme adımları şunlardır:
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