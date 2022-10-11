Kısayol virüsü temizleme nasıl yapılır? USB kısayol virüsü nasıl temizlenir?

Kısayol virüsü, USB belleğinizde bulunan dosyaları ele geçirerek dosya ve klasörlerinize olan erişiminizi engeller. Tüm dosyalarınız bu virüs nedeni ile kısayol simgesine dönüşür ve verileriniz gizlenir. Kötü amaçlı bir program olan kısayol virüsünü temizlemenin ise birden çok yöntemi vardır.

Kısayol virüsü nasıl temizlenir?

Kısayol virüsü dosyaları gösterme işlemini yapmanızı engelleyerek erişiminizi kısıtlar. USB bellek içerisindeki mevcut dosyaların zamanla şifrelenmesine ve uzantılı kısayollarda gizlenmesine neden olur. USB kısayol virüsü temizleme yöntemlerine göz atarak bu sorunu ortadan kaldırabilirsiniz.

CMD ile kısayol virüsü temizleme adımları

Kısayol virüsü temizleme CMD kullanılarak veri kaybı olmaksızın gerçekleştirilebilir. CMD ile kısayol virüsü temizleme adımları şunlardır:

Klavyede şu tuşlara aynı anda basın: Pencere + R

Ekranda açılan 'Çalıştır Sihirbazı' kutusuna 'CMD' yazıp Enter tuşuna basın.

Ekranda açılan 'Komut İstemi'ne 'E:' yazıp tekrar Enter tuşuna basın.

Ardından 'del autorun.inf' yazıp Enter tuşuna basın.

Son olarak 'attrib -h – r -s / s / d E: \ . ' yazıp Enter tuşuna basarak işlemi tamamlayabilirsiniz.

Pendrive'ınızı biçimlendirerek kısayol virüsü temizleme adımları

USB bellek içerisindeki verilerin hepsini yedeklediğinizden emin olduktan sonra Pendrive'ınızı biçimlendirerek kısayol virüsü temizleme adımlarına geçebilirsiniz. Çünkü bu işlem sonrasında tüm verileriniz kaybolabilir. Pendrive'ınızı biçimlendirerek bilgisayardan kısayol virüsü temizleme adımları şunlardır:

Kısayol virüsü bulaşmış USB belleği bilgisayarınıza bağlayın.

Sisteminizin 'Başlat' menüsüne giderek 'Bilgisayarım'ı açın.

USB bellek için burada atanan sürücünün üzerinde sağ tıklayın.

Sağ tıkladığınızda karşınıza çıkan seçenekler arasından 'Biçimlendir'e tıklayın.

USB belleği biçimlendirmek için karşınıza onay ekranı açılır. Bu ekranda onay vermek için 'EVET' butonuna tıklayın ve işlemi tamamlayın.



