HABER

Kişi başı ortalama 224 litre su tükettik

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 10:04 | Son Güncelleme

Belediyeler tarafından 2018 yılında su kaynaklarından 6,2 milyar metreküp su çekilirken, kişi başına ortalama 224 litre su tüketildiği görüldü.

Kişi başı ortalama 224 litre su tükettik

Belediyeler tarafından 2018 yılında su kaynaklarından 6,2 milyar metreküp su çekilirken, kişi başına ortalama 224 litre su tüketildiği görüldü. Geçen yıl yapılan haber adetlerine bakıldığında da su ile alakalı 488 bin 908 bin basın haberi yapıldığı kaydedildi.

Medya takibinin önemli kurumu Ajans Press, su ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press ve ITS Medya’nın dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre geçen yıl su ile alakalı basına 488 bin 908 haber yansıdığı görüldü. Belediyelerin su ile konuşulma adedi ise 92 538 olarak saptandı. Su tüketim fiyatlarına yapılan indirimlerin de basının gündeminde yer aldığı kaydedildi. 2019 yılının başından itibaren su ile alakalı çıkan haber adedi ise 334 bin 639 olarak belirlendi.

Ajans Press’in, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden elde ettiği bilgilere göre, geçen yıl belediyeler tarafından su kaynaklarından 6,2 milyar metreküp su çekildiği görüldü. Çekilen suyun da yüzde 57,7 oranında arıtıldığı kaydedildi. Belediyeler tarafından içme ve kullanma suyu şebekesine çekilen kişi başı günlük ortalama su miktarı 224 litre olarak hesaplandı. Kişi başı çekilen günlük ortalama su miktarının en yüksek olduğu il ise 239 litre ile Ankara oldu. Ankara’yı 208 litre ile İzmir, 189 litre ile de İstanbul takip etti.

PARTNERMüge Anlı'da yasak aşk! Evli adam 20 yaşındaki kadınla...Müge Anlı'da yasak aşk! Evli adam 20 yaşındaki kadınla...
Kanserle mücadele ederken de yamaç paraşütünden vazgeçmediKanserle mücadele ederken de yamaç paraşütünden vazgeçmedi
DeFacto kadın jean serisini beğeniye sunduDeFacto kadın jean serisini beğeniye sundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ankara'ya şehit ateşi düştü!

Ankara'ya şehit ateşi düştü!

Barış Pınarı Harekatı'nda acı haber! 1 asker şehit oldu

Barış Pınarı Harekatı'nda acı haber! 1 asker şehit oldu

Merkez Bankası'ndan faiz hamlesi

Merkez Bankası'ndan faiz hamlesi

Seda Sayan çileden çıktı! Yarışmacıyı kovdu

Seda Sayan çileden çıktı! Yarışmacıyı kovdu

Art arda acı haberler: 7 şehit, 68 yaralı

Art arda acı haberler: 7 şehit, 68 yaralı

Etkisiz hale getirilen terörist sayısı açıklandı

Etkisiz hale getirilen terörist sayısı açıklandı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Hain saldırılar sonrası Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama

Hain saldırılar sonrası Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Akçakale'ye roket ve havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

Akçakale'ye roket ve havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

Barış Pınarı'nda 7 köy daha terörden arındırıldı!

Barış Pınarı'nda 7 köy daha terörden arındırıldı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yalova açıklarında bir deprem daha

Yalova açıklarında bir deprem daha

Diyarbakır'da 5 ton esrar ve 1 milyonu aşkın Hint keneviri ele geçirildi

Flaş operasyon! 1 milyon 337 bin adet ele geçirildi

Son dakika! Azez'de TSK üssüne havanlı saldırı: 5 asker yaralı

TSK üssüne havanlı saldırı: 5 asker yaralı

İstanbul'da doktorlar birbirine girdi! 1 ölü, 1 gözaltı

İstanbul'da doktorlar birbirine girdi! 1 ölü, 1 gözaltı

Oyun oynarken sıcak su kazanına düşen çocuğun vücudunun yarısı yandı

Oyun oynuyordu... Küçük çocuğun vücudunun yarısı yandı

Van'da terör örgütü PKK'ya ağır darbe! 8 terörist etkisiz hale getirildi

PKK'ya ağır darbe! 8 terörist etkisiz hale getirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.