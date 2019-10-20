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Kışı kar altında geçiren "Kafkas arısı"nda verim arttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2019 11:53 | Son Güncelleme

Dünyadaki en önemli dört arı ırkından biri olan Kafkas arısının üreticileri, dondurucu soğuğa rağmen açık alanda ve kar altındaki kovanlarda kışlattıkları arılardan verim elde etti - Bal hasadının tamamlandığı bölgede, kış mevsimini kar altında geçiren Kafkas arısı kovanlarında verimin arttığı gözlendi - Ardahan Üniversitesi Arıcılık Bölümü Öğretim Görevlisi Kemal Yazıcı: - "Gerekli bakım ve beslenme yapıldıktan sonra Kafkas arısı için iklim sorun değil" - Ardahan Arıcılar Birliği Başkanı İlhan Evliyaoğlu: - "Kar altında arı kışlatma verimli bir uygulama. Bu yöntemle kovanda verim artışını gözlemledik"

GÜNAY NUH - Dünyadaki en önemli dört arı ırkından bir olan Kafkas arısının üreticileri, dondurucu soğuğa rağmen açık alanda ve kar altındaki kovanlarda kışlattıkları arılardan verim aldı.

Başta dil uzunluğu ve soğuğa dayanıklılığı açısından Türkiye'de tek, dünyada ise en önemli dört ırktan biri olan Ardahan'daki Kafkas arısı, soğuk iklime karşı dayanıklılığıyla dikkati çekiyor.

Kentteki arıcılar, son yıllarda bu arı ırkının soğuklara dayanıklılığını göz önünde bulundurarak kovanlarını kış mevsiminde kar altında kışlattı.

Bal hasadının tamamlandığı bölgede, kış mevsimini kar altında geçiren Kafkas arısı kovanlarında verimin arttığı gözlendi.

- "Kafkas arısının özelliği, soğuğa dayanıklı olması"

Ardahan Üniversitesi (ARÜ) Arıcılık Bölümü Öğretim Görevlisi Kemal Yazıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kar altında kışlatılan arılardan yüksek verim aldıklarını söyledi.

Son yıllarda arılarını tamamen dışarıda kışlatan arıcı Necdet Bilgin'in buna iyi bir örnek olduğunu ifade eden Yazıcı, şöyle konuştu:

"Kentteki arıcılardan Necdet Bilgin, son yıllarda arısını tamamen dışarıda kışlatıyor ve dolayısıyla verimi yüksek oluyor. Kafkas arısının özelliği de soğuğa dayanıklı olmasıdır. Arıcıya düşen gerekli bakımını yapmasıdır. Gerekli bakım ve beslenme yapıldıktan sonra Kafkas arısı için iklim sorun değil. Bu kar altında kışlatma uygulaması Posof ilçesinde daha da arttı."

- "Kar altında kışlatılan arı daha güçlü ve sağlıklı"

Ardahan Arıcılar Birliği Başkanı İlhan Evliyaoğlu ise kışın açık alanda kışlatılan arıların daha güçlü olduğunu belirterek, "Kar altında arı kışlatma verimli bir uygulama. Bu yöntemle kovanda verim artışını gözlemledik. Kışın arı kendini ona göre ayarlıyor. Güçlü arının kışın açık alanda kışlatılmasında hiçbir sorun görünmüyor. Hatta tam tersi daha güçlü ve sağlıklı oluyor." diye konuştu.

Arıcı Necdet Bilgin de son yıllarda arılarını kışın açık alanda, kar altında kışlattığını anlattı.

Kar altında kışlatılan arının daha güçlü ve verimli olduğunu aktaran Bilgin, şunları kaydetti:

"Soğuk havaya ve kara aldırmadan arılarımı dışarıda kışlatıyorum. Gayet güzel de bir verim alıyorum. Şu an itibarıyla söz konusu kovanların sağım dönemini kapattık. Ekim olmasına rağmen gayet güzel bir verim oldu. Bu sezon gayet güzel ve verimli geçti. Soframızı bal ve arı ürünleri çeşidiyle donattık. Özellikle kışın açık alanda kışlattığım arıdan da son derece güzel verim aldım. Benim bu uygulamamı çoğu arıcı da örnek alarak kışın açık alanda kışlatmaya başladı."

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Anahtar Kelimeler:
Ardahan arıcılık bal sağımı Nejdet Bilgin

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