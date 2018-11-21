Kışı sağlıklı geçirmek için 6 öneri! Haftada 2-3 gün...

Beslenmenin hayatınızdaki öneminin tartışılmaz olduğunu söyleyen Diyetisyen Sibel Mumcu, “Bu nedenle her mevsimde olması gerektiği gibi kış aylarında da yeterli ve dengeli beslenme prensibinden ayrılmadan hareket edilmeli, sağlıklı beslenme alışkanlıklarında uzaklaşılmamalı” dedi. Mumcu, kışı zinde geçirmek için 6 öneride bulundu.

KAHVALTI ATLANMAMALI



Güne zinde başlamak için mutlaka yeterli protein, karbonhidrat, vitamin ve mineral sağlayan dengeli bir kahvaltı yapılmalı. Kahvaltı yaparak güne başlamak soğuk ve karanlık kış günlerinde daha iyi konsantre olmaya, hastalıklardan korunmaya ve diğer öğünlerde iştahın daha iyi kontrol edilmesine yardımcı olur.

MEVSİM SEBZE-MEYVELERİ BESLENMEYE DAHİL EDİLMELİ



Meyve ve sebzeler kendi mevsimlerinde vitamin ve mineral açısından daha zengindir. Kış sebze ve meyveleri de C vitamini yönünden oldukça zengindir. Kış sebzelerinden kereviz vücuttaki toksinlerin atılmasına yardımcı olur; lahana yüksek posa içeriğiyle tokluk sinyallerini artırır; karnabahar metabolizma hızını artırır ve yağ yakmaya yardımcı olur.