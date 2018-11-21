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Kışı sağlıklı geçirmek için 6 öneri! Haftada 2-3 gün...

SAĞLIK HABERLERİ  | 21.11.2018 10:15 | Son Güncelleme

Kış döneminde soğuk algınlığı başta olmak üzere birçok mevsimsel hastalıkla karşı karşıya kalınabiliyor. Bu aylarda hastalıklara ek olarak metabolizmada yavaşlama ile iştah ve yoğun enerji içeren yiyecekleri tüketme eğiliminde artışın da görüldüğünü belirten Diyetisyen Sibel Mumcu, “Tüm bunlar kış aylarının daha zorlu geçmesine neden olabilir. Yaşam ve beslenme alışkanlıklarında dikkat edildiğinde birkaç ipucuyla kışı keyifli geçirmek ve sağlığı korumak mümkün” açıklamasında bulundu.

Kışı sağlıklı geçirmek için 6 öneri! Haftada 2-3 gün...

Beslenmenin hayatınızdaki öneminin tartışılmaz olduğunu söyleyen Diyetisyen Sibel Mumcu, “Bu nedenle her mevsimde olması gerektiği gibi kış aylarında da yeterli ve dengeli beslenme prensibinden ayrılmadan hareket edilmeli, sağlıklı beslenme alışkanlıklarında uzaklaşılmamalı” dedi. Mumcu, kışı zinde geçirmek için 6 öneride bulundu.

KAHVALTI ATLANMAMALI

Güne zinde başlamak için mutlaka yeterli protein, karbonhidrat, vitamin ve mineral sağlayan dengeli bir kahvaltı yapılmalı. Kahvaltı yaparak güne başlamak soğuk ve karanlık kış günlerinde daha iyi konsantre olmaya, hastalıklardan korunmaya ve diğer öğünlerde iştahın daha iyi kontrol edilmesine yardımcı olur.

MEVSİM SEBZE-MEYVELERİ BESLENMEYE DAHİL EDİLMELİ

Meyve ve sebzeler kendi mevsimlerinde vitamin ve mineral açısından daha zengindir. Kış sebze ve meyveleri de C vitamini yönünden oldukça zengindir. Kış sebzelerinden kereviz vücuttaki toksinlerin atılmasına yardımcı olur; lahana yüksek posa içeriğiyle tokluk sinyallerini artırır; karnabahar metabolizma hızını artırır ve yağ yakmaya yardımcı olur.

HER ÖĞÜNDE SALATA TÜKETİLMELİ

Roka, maydanoz, dereotu, havuç, turp, ıspanak, beyaz ve kırmızı lahana gibi rengarenk sebzelerden oluşan bir salata yüksek vitamin-mineral içeriğiyle vücudun hastalıklara karşı korunmasına yardımcı olurken, yüksek lif içerikleriyle de sindirim sisteminin düzenli çalışmasına da destek olur.

HAFTADA 2-3 GÜN BALIK YENMELİ

Omega-3’ün en değerli kaynaklarından biri olan balığın sofralarda yer alması kalp sağlığının korunması, yağ yıkımının artırılması, bağışıklığın güçlendirilmesi gibi faydaları yanında formu korumak ve kaliteli protein kaynağı tüketmek açısından oldukça önemli.

SU TÜKETİMİ İHMAL EDİLMEMELİ

Su her dönemde en değerli içecektir. Soğuk günlerde daha fazla sıcak içecek tüketmek istendiği için su tüketimi biraz ihmal edilebilir. Sıcak içecekler de tüketilebilir ancak hiçbir içecek suyun yerini tutmaz. Düzenli çalışan bir metabolizma, sindirim sistemi ve zinde bir vücut için günde 2-2,5 litre su tüketimi ihmal edilmemeli.

BAHARATLAR BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİYOR

Aromalarıyla insanı cezbeden baharatlar bağışıklık sistemini güçlendiren ve yüksek antioksidan içeriğiyle hastalıklarla savaşan özelliklere sahip. Zencefil, zerdeçal, karabiber, kırmızı pul biber, kimyon, tarçın, sumak, nane, kekik gibi baharatları yemeklere, salatalara çaylara eklenerek soğuk algınlığı, grip gibi hastalıklar için oldukça faydalıdır.

Bunların yanı sıra düzenli uyku, egzersiz, güneşli günlerde yeterince güneşten faydalanmak, ihtiyaç doğrultusunda beslenmeye ara öğünler eklemek de kış mevsiminde zinde kalmaya yardımcı olur.


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Anahtar Kelimeler:
kış metabolizma sağlık

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