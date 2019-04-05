"Sıklıkla her iki bacakta diz altındaki atar damarların tıkanıklığı ile seyreden Buerger hastalığı, ayak parmaklarında morarma, soğuma veya iyileşmeyen yaralarla kendini gösteriyor. Hastalar, bu yaraların ayakkabı vurması veya tırnak batması sonucu ortaya çıktığını düşünebilirler. Fakat yaranın iyileşmesini beklerken geçen süreçte, hastalık çoktan ilerlemiş, parmağın veya parmakların kaybedilme riski artmış olabiliyor. Dolayısıyla kişiler vücutlarıyla iletişimi kesmemeli, tüm belirtileri dikkatle izlemeli ve bu belirtilerle birlikte hekime başvurmalıdır."

Prof. Dr. Cengiz Köksal, halk arasında sigara alerjisine bağlı damar tıkanıklığı olarak bilinen Buerger hastalığı ile ilgili önemli uyarılarda bulunarak, hastalıkla ilgili bilinmeyenleri anlattı.

İSTANBUL (AA) - Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cengiz Köksal, Buerger hastalığının, en sık 50 yaş altındaki sigara içen erkeklerde görüldüğünü belirterek, "Hastalığın oluşumunda en önemli faktör sigara kullanımıdır. Eğer kişi sigara içmiyor ise Buerger hastalığı görülmez." ifadelerini kullandı.

- "Buerger hastalığı en sık genç erkeklerde görülüyor"

Prof. Dr. Cengiz Köksal, Buerger hastalığının, en sık 50 yaş altındaki sigara içen erkeklerde görüldüğünü belirterek, "Hastalığın oluşumunda en önemli faktör sigara kullanımıdır. Eğer kişi sigara içmiyor ise Buerger hastalığı görülmez. Daha çok Orta Doğu ve Asya ülkeleri insanlarında görülen bu hastalık, ülkemizde 50 yaş altı sigara içen erkek bireylerin neredeyse en sık uzuv kayıp nedenlerindendir." bilgisini verdi.

Buerger hastalığıyla damar sertliğinin birbirine karıştırıldığını aktaran Köksal, "Buerger hastalığı, damar sertliği değildir. Damar sertliği daha çok 50 yaş üstü, diyabet, yüksek tansiyon, hiperlipideminin varlığında erkek ve kadınlarda görülen; koroner, bacak ve şah damarında darlıklarla seyreden bir hastalıktır. Buerger hastalığında ise hastalar, genç sayılabilecek 50 yaş altındaki erkekler ve mutlaka sigara içenlerdir." ifadelerini kullandı.

- "Sigara dumanına dahi maruz kalmamak gerekir"

Prof. Dr. Cengiz Köksal, Buerger hastalığına bağlı atar damar tıkanıklığı olması için kişinin sigara içiyor olmasının tanı için şart olduğunu aktararak, şu değerlendirmelerde bulundu: