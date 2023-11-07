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    4. KİŞİLİK TESTİ: Kalemi tutuş şekline göre nasıl birisin? Bu detay karakterinizi ortaya çıkarıyor

    KİŞİLİK TESTİ: Kalemi tutuş şekline göre nasıl birisin? Bu detay karakterinizi ortaya çıkarıyor

    07.11.2023 09:33 | Son Güncelleme:
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    Kişilik testleri, bireylerin kendilerini daha iyi tanımaları için başvurdukları araçlardandır. Kalemi tutma şeklinizin karakterinize ilişkin tüyolar verdiğini biliyor muydunuz? Görsele baktıktan sonra kişiliğiniz hakkında analizi incelemeyi unutmayın.

    Kişilik testi görseli başta Twitter (X) olmak üzere sosyal medyada gündem oldu. Kalemi tutma şeklinin insanın kişilik özelliğine dair ipucu verdiği öne sürüldü. Aşağıdaki görseli inceleyin ve karakterinize ilişkin analizi mutlaka okuyun.

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    Kalemi şekil 1'deki gibi tutanlar ikili bir kişiliğe sahiptirler.

    Onlar çevrelerinde eleştirel yönleriyle bilinirler. Öte yandan bazı günlerde kibar ve cömert davranırlar. Bu durum ruh hallerine göre değişkenlik göstermektedir.

    Kalemi şekil 2'deki gibi tutan kişilerin anı dolu dolu yaşamayı sevdikleri ifade edildi. Bu kişiler en basit şeyde bile keyif almaya odaklanırlar. Affetmek ve unutmak konusunda da oldukça hızlıdırlar. Hayatlarında kin beslemeye yer yok.

    Kalemi şekil 3'teki gibi tutanlar ise hırslı ve isteklidir. İstenileni elde etmek için herhangi bir sınırlamaya veya eksikliğe izin vermezler. Duyguları, davranışlarına yön verir. Stresli durumlarda endişeye kapılabilirler.

    Kalemi şekil 4'teki gibi tutanların gizemli biri olduğu öne sürülüyor. Kendilerinden bahsetmeyi sevmezler. Bazen dışa dönük, bazen de içe dönük kişilerdir. Fakat söz konusu eğlence olduğunda ortamın en aranan kişisi olurlar. Yeni konseptler ve yeni yerler keşfetmeyi severler fakat duygusal olarak çok korunurlar.

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