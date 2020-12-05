Kışın arabanızı çalıştırdıktan sonra beklemek otomobile zarar verir mi?

Kışın otomobilinizi ilk çalıştırdığınızda, arabanızın ısınması için bekliyor musunuz? Bu soruya “Evet” cevabı verenlerdenseniz yandınız. İşte bu konu ile ilgili doğru bildiğiniz yanlışlar.

KIŞIN ARABANIZI ÇALIŞTIRDIKTAN SONRA BEKLEMEYİN!

Kışın Arabanızı çalıştırıp ısınmasını beklemek bir çok açıdan zararlı. İlk zararlarından biri ise gereksiz yakıt sarfiyatıdır. Otomobil en çok yakıtı rölanti pozisyonunda çalışmak için harcar. Buda olduğu yerde çalışan otomobilin fazlasıyla yakıt yakmasına neden olur.

DOĞAYA ZARARI VAR

Arabanızı kışın olduğu yerde çalıştırmanın bir başka zararı ise havayı kirletme yönünde oluyor. Olduğu yerde çalışan araç daha fazla yakıt yaktığı için, arabanın daha fazla Karbonmonoksit salınımı yapmasını sağlar. Bu da çevrenin kirlenmesine daha fazla sebep olur.

KIŞIN HANGİ OTOMOBİLLERİN ISINMASINI BEKLERDİK?

Bir gerçek var ki, geçmişte bazı otomobillerin ısınması için beklemek zorunda kalırdık. Kim mi onlar? Tabi ki karbüratörlü arabalar. Bu tarz çalışma prensibine sahip 90 yılı üretilmiş otomobilleri ısıtmadan yola çıkmak imkansızdı. Neyse ki teknoloji çabuk gelişerek enjeksiyonlu motorlara geçerek bu sornlar ortadan kalktı.