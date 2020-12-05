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Kışın arabanızı çalıştırdıktan sonra beklemek otomobile zarar verir mi?

05.12.2020 16:31 | Son Güncelleme:
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Kışın arabanızı çalıştırdıktan sonra beklemek otomobile zarar verir mi?

“Kışın Arabanızı çalıştırdıktan sonra beklemek otomobile zarar verir mi?” Bu sorunun cevabını biliyor musunuz? Aracınızı ısıtmak için beklerken neler kazanıp neler kaybediyorsunuz? İşte kışın arabanızın motorunu ısıtmanın doğru mu yanlış mı olduğunun cevabı.

Kışın otomobilinizi ilk çalıştırdığınızda, arabanızın ısınması için bekliyor musunuz? Bu soruya “Evet” cevabı verenlerdenseniz yandınız. İşte bu konu ile ilgili doğru bildiğiniz yanlışlar.

Kışın arabanızı çalıştırdıktan sonra beklemek otomobile zarar veriri mi

KIŞIN ARABANIZI ÇALIŞTIRDIKTAN SONRA BEKLEMEYİN!

Kışın Arabanızı çalıştırıp ısınmasını beklemek bir çok açıdan zararlı. İlk zararlarından biri ise gereksiz yakıt sarfiyatıdır. Otomobil en çok yakıtı rölanti pozisyonunda çalışmak için harcar. Buda olduğu yerde çalışan otomobilin fazlasıyla yakıt yakmasına neden olur.

Kışın arabanızı çalıştırdıktan sonra beklemek otomobile zarar veriri mi

DOĞAYA ZARARI VAR

Arabanızı kışın olduğu yerde çalıştırmanın bir başka zararı ise havayı kirletme yönünde oluyor. Olduğu yerde çalışan araç daha fazla yakıt yaktığı için, arabanın daha fazla Karbonmonoksit salınımı yapmasını sağlar. Bu da çevrenin kirlenmesine daha fazla sebep olur.

Kışın arabanızı çalıştırdıktan sonra beklemek otomobile zarar veriri mi

KIŞIN HANGİ OTOMOBİLLERİN ISINMASINI BEKLERDİK?

Bir gerçek var ki, geçmişte bazı otomobillerin ısınması için beklemek zorunda kalırdık. Kim mi onlar? Tabi ki karbüratörlü arabalar. Bu tarz çalışma prensibine sahip 90 yılı üretilmiş otomobilleri ısıtmadan yola çıkmak imkansızdı. Neyse ki teknoloji çabuk gelişerek enjeksiyonlu motorlara geçerek bu sornlar ortadan kalktı.

Kışın arabanızı çalıştırdıktan sonra beklemek otomobile zarar veriri mi

ZATEN RÖLANTİ POZİSYONUNDA MOTOR İSTEDİĞİ SICAKLIĞA ERİŞMİYOR

Aracınızı ne kadar rölantide çalıştırırsanız çalıştırın, erişmek istediğiniz sıcaklığa bir hayli zor ulaşacaksınız. Bunun yerine beklemeden hareket etmek, motoru daha kısa sürede ısıtmanızı sağlayacak.

Kışın arabanızı çalıştırdıktan sonra beklemek otomobile zarar veriri mi

PEKİ DOĞRUSU NEDİR?

Kışın otomobilinizi çalıştırdıktan 30 saniye sonra ilerlemeniz gerekmektedir. 30 saniyelik bekleyiş, silindirlerin yeteri kadar yağlanmasına yetecektir. Daha çabuk üst viteslere geçerek daha düşük devirlerde araç ısınana kadar yolunuza devam edin. Böylece yakıtınızı daha verimli kullanıp, bir yandan da otomobilinizin motorunu korumuş olacaksınız.

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