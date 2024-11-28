Kışın ayaklarınızın üşümesine son! Camper Peu Bot'ta büyük indirim

Kışın şıklığınızdan ödün vermeyin! Soğuk kış günlerinde ayaklarını sıcak tutarken stilinden ödün vermek istemiyor musunuz? Soğuk ve yağışlı havalarda hem dayanıklılık hem de konfor sağlayan, su geçirmez ve zorlu zeminlerde bile güven veren seçenekler, kullanıcıların favorisi oluyor! Su geçirmez özelliği ve dayanıklı yapısıyla kışın zorlu koşullarına karşı koruma sağlayan. Camper K300287-027 Erkek Ayakkabı'da Gülümseten Kasım Fırsatları'na özel 4399 TL indirim ile sizi bekliyor. İşte detaylar...

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Camper Peu K300287-027 Erkek Ayakkabı

Yağmur mu, kar mı, çamur mu? Camper Peu K300472-004 ile hiç fark etmez! Gore-Tex teknolojisi sayesinde tamamen su geçirmez olan bu ayakkabı, OrthoLite tabanlıklarıyla konfor sunuyor. Michelin tabanlarının üstün kavrama gücü sayesinde kaygan zeminlerde bile güvenle yürüyebilirsiniz. Şık tasarımıyla her kıyafetinize uyum sağlayacak ayakkabı, kışın vazgeçilmeziniz olacak.

Bu içerik 27 Kasım 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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