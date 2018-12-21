Kışın cildinizi korumak için 6 öneri

Kuruluk, cildin su tutma kapasitesinin bozulmasına ve ihtiyacı olan nemin kaybolmasına yol açıyor. Bunun sonucunda koruyucu bariyeri bozulduğundan deri, kırılgan, kaşıntılı, kırışmaya eğilimli ve alerjenlere açık hala geliyor. Önlem alabilmek için doğru beslenme ve bol su içmenin yanı sıra doğru bakım ürünleriyle cilde kaybolan nemin geri kazandırılması da son derece önem taşıyor.

İlk adım olarak kurutucu olmayan, derinin yağ dengesini bozmayan uygun bir temizleyiciyle cildin temizlenmesi gerektiğini vurgulayan Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Asuman Cömert Erkılınç, 6 öneride bulunuyor:

DÜZENLİ NEMLENDİRİCİ KULLANIN

Nemlendiriciyi cildinizi temizlendikten sonra, henüz nemliyken sürün. Böylelikle etkinliği artacaktır.

MASKE UYGULAYIN

Haftada bir veya iki kez cilt tipinize uygun nem verici bir peeling veya maskenin uygulayın.

GÜNEŞ KORUYUCUYU İHMAL ETMEYİN

Kış aylarında da özellikle UVA güneş ışınlarının etkinliğini devam ettiği için en az 15 koruma faktörlü bir güneş koruyucu kremi düzenli kullanmaya çalışın. Bu, yaz mevsimi sonrasında artan lekelerin koyulaşmasını engelleyerek leke tedavisinin ilk ve en önemli basamağını oluşturur. İçinde hem güneş koruyucu hem de kapatıcı özellik içeren nemlendirici bir kremin seçilmesi ise özellikle çalışanlar için pratik ve etkili olacaktır.