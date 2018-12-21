Kışın cildinizi korumak için 6 öneri

Kuruluk, cildin su tutma kapasitesinin bozulmasına ve ihtiyacı olan nemin kaybolmasına yol açıyor. Bunun sonucunda koruyucu bariyeri bozulduğundan deri, kırılgan, kaşıntılı, kırışmaya eğilimli ve alerjenlere açık hala geliyor. Önlem alabilmek için doğru beslenme ve bol su içmenin yanı sıra doğru bakım ürünleriyle cilde kaybolan nemin geri kazandırılması da son derece önem taşıyor.
İlk adım olarak kurutucu olmayan, derinin yağ dengesini bozmayan uygun bir temizleyiciyle cildin temizlenmesi gerektiğini vurgulayan Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Asuman Cömert Erkılınç, 6 öneride bulunuyor:
DÜZENLİ NEMLENDİRİCİ KULLANIN
Nemlendiriciyi cildinizi temizlendikten sonra, henüz nemliyken sürün. Böylelikle etkinliği artacaktır.
MASKE UYGULAYIN
Haftada bir veya iki kez cilt tipinize uygun nem verici bir peeling veya maskenin uygulayın.
GÜNEŞ KORUYUCUYU İHMAL ETMEYİN
Kış aylarında da özellikle UVA güneş ışınlarının etkinliğini devam ettiği için en az 15 koruma faktörlü bir güneş koruyucu kremi düzenli kullanmaya çalışın. Bu, yaz mevsimi sonrasında artan lekelerin koyulaşmasını engelleyerek leke tedavisinin ilk ve en önemli basamağını oluşturur. İçinde hem güneş koruyucu hem de kapatıcı özellik içeren nemlendirici bir kremin seçilmesi ise özellikle çalışanlar için pratik ve etkili olacaktır.
GECE BAKIMINI ATLAMAYIN
Gece bakımında ise, yine cilt yıkandıktan sonra, sabah kremine göre biraz daha yoğun olabilen ve içinde A, C ve E vitamini gibi antioksidanlar kullanılabilir. Bunun yanı sıra hiyalüronik asit, peptidler ve /veya aloe vera, dekspantenol (vit B5), dimetikon, karite yağı, kayısı çekirdeği yağı, hindistan cevizi yağı, seramid gibi hem nemlendirici hem de yaşlanma karşıtı özellikleri olan maddeleri içeren kremlerin kullanılması da yarar sağlayacaktır.
EL VE AYAKLARINIZI DA NEMLENDİRİN
Kış aylarında yüz dışında el ve ayakların da nemlendirici bakımına ihtiyacı olduğu unutmayın. Uygun nemlendiricilerle düzenli olarak el ve ayaklarınızı da nemlendirin.
AKNELERİNİZ VARSA BİR UZMANA DANIŞIN
Akneli ve kızarık-hassas cilt tiplerinin de nemlendirilmeye ihtiyacı vardır. Ancak bu durumlarda doğru ürünlerin seçimi için mutlaka bir dermatoloji uzmanının görüşü alınmalı. Aksi takdirde yanlış ürünlerin kullanılması hem istenmeyen yan etkilere hem de mevcut hastalığın alevlenmesine yol açabilir.
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