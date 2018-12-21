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Kışın cildinizi korumak için 6 öneri

SAĞLIK HABERLERİ  | 21.12.2018 15:25 | Son Güncelleme

Kış aylarında yaşadığımız kuru ve soğuk hava koşulları yanında kapalı alanlardaki kuru ortam cildimizde de önemli değişikliklere yol açıyor. Bunların başında kuruma ve nemsizlik geliyor. Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Asuman Cömert Erkılınç, kış aylarında da cildi koruyabilmek için bol su içmek ve sağlıklı beslenmek gerektiğini söylüyor. Korumaya yönelik önerilerini şöyle sıralıyor…

Kışın cildinizi korumak için 6 öneri

Kuruluk, cildin su tutma kapasitesinin bozulmasına ve ihtiyacı olan nemin kaybolmasına yol açıyor. Bunun sonucunda koruyucu bariyeri bozulduğundan deri, kırılgan, kaşıntılı, kırışmaya eğilimli ve alerjenlere açık hala geliyor. Önlem alabilmek için doğru beslenme ve bol su içmenin yanı sıra doğru bakım ürünleriyle cilde kaybolan nemin geri kazandırılması da son derece önem taşıyor.
İlk adım olarak kurutucu olmayan, derinin yağ dengesini bozmayan uygun bir temizleyiciyle cildin temizlenmesi gerektiğini vurgulayan Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Asuman Cömert Erkılınç, 6 öneride bulunuyor:

DÜZENLİ NEMLENDİRİCİ KULLANIN

Nemlendiriciyi cildinizi temizlendikten sonra, henüz nemliyken sürün. Böylelikle etkinliği artacaktır.

MASKE UYGULAYIN

Haftada bir veya iki kez cilt tipinize uygun nem verici bir peeling veya maskenin uygulayın.

GÜNEŞ KORUYUCUYU İHMAL ETMEYİN

Kış aylarında da özellikle UVA güneş ışınlarının etkinliğini devam ettiği için en az 15 koruma faktörlü bir güneş koruyucu kremi düzenli kullanmaya çalışın. Bu, yaz mevsimi sonrasında artan lekelerin koyulaşmasını engelleyerek leke tedavisinin ilk ve en önemli basamağını oluşturur. İçinde hem güneş koruyucu hem de kapatıcı özellik içeren nemlendirici bir kremin seçilmesi ise özellikle çalışanlar için pratik ve etkili olacaktır.

GECE BAKIMINI ATLAMAYIN

Gece bakımında ise, yine cilt yıkandıktan sonra, sabah kremine göre biraz daha yoğun olabilen ve içinde A, C ve E vitamini gibi antioksidanlar kullanılabilir. Bunun yanı sıra hiyalüronik asit, peptidler ve /veya aloe vera, dekspantenol (vit B5), dimetikon, karite yağı, kayısı çekirdeği yağı, hindistan cevizi yağı, seramid gibi hem nemlendirici hem de yaşlanma karşıtı özellikleri olan maddeleri içeren kremlerin kullanılması da yarar sağlayacaktır.

EL VE AYAKLARINIZI DA NEMLENDİRİN

Kış aylarında yüz dışında el ve ayakların da nemlendirici bakımına ihtiyacı olduğu unutmayın. Uygun nemlendiricilerle düzenli olarak el ve ayaklarınızı da nemlendirin.

AKNELERİNİZ VARSA BİR UZMANA DANIŞIN

Akneli ve kızarık-hassas cilt tiplerinin de nemlendirilmeye ihtiyacı vardır. Ancak bu durumlarda doğru ürünlerin seçimi için mutlaka bir dermatoloji uzmanının görüşü alınmalı. Aksi takdirde yanlış ürünlerin kullanılması hem istenmeyen yan etkilere hem de mevcut hastalığın alevlenmesine yol açabilir.

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cilt kuruması cilt kuruluğu

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