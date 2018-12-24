Kışın cilt kuruluğu nasıl önlenir?

Kış aylarında kızarıklık, pullanma, kaşıntı ve cilt kuruluğu problemleri daha sık görülüyor. Tanfer Sağlık ve Estetik Kliniği Direktörü Seycan Tanfer, cilt kuruluğunun nasıl önlenebileceği hakkında bilgiler verdi…

Soğuk havalarda temel cilt bakımında bazı değişiklikler yapılması gerekiyor. Basit önlemlerle cilt kuruluğunu önleyebilirsiniz. İşte dikkat edilmesi gerekenler:

• Cilt kuruluğu birçok nedenden olabilir. Genel olarak genetik sorunlardan veya cildin çok fazla su ve yağ kaybetmesinden dolayı oluşabilir.

• Nemlendiriciler en önemli etkendir. Cilt kuruluğuna nemlendirici krem ile çözüm bulamayanların cilt bakımı uzmanlarından profesyonel destek almaları gerekebilir.

BALIK VE ISPANAK TÜKETİN

• Cilt kuruluğunu önlediği düşünülen bazı gıdaların (fındık, fıstık, kuru üzüm, balık, havuç, ıspanak vb.) fazla tüketilmesi de kuruluğu önlemede yardımcı olacaktır.

• Sıcak sudan uzak durun. Sıcak su, cildinizi daha çok kurutur. Mümkünse duşta ve yüzünüzü yıkarken ılık suyu tercih edin. Ayrıca çok uzun süre su altında kalmayın, fazla su cildinizi kurutur.

• Kullandığınız kozmetik ürünlere dikkat edin. Birçok kozmetik ürünlerin içerisinde alkol vardır.