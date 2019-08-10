Kışın ders çalışıp yazın koyun kırkan Dilara elektrik elektronik mühendisliğini kazandı

Kayseri’de Erciyes Dağı’nın eteklerinde bulunan Sindelhöyük Mahallesi’nde yaşayan ve koyun kırkarak ailesine katkıda bulunan Dilara Çobanoğlu, Aksaray Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliğini kazandı.

Erciyes Dağı’nın eteğinde bulunan Develi ilçesine bağlı Sindelhöyük Mahallesi’nde yaşayan 8 kişilik Çobanoğlu ailesinin en büyük kızı Dilara Çobanoğlu, eğitimine devam ederken hem de besicilik yapan ailesine katkıda bulundu. Koyun kırkan, koyun güden Çobanoğlu, girdiği YKS sınavında Aksaray Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliğini kazandı. Aileyi ziyaret eden Develi Kaymakamı Murat Duru Çobanoğlu’nu başarısından dolayı tebrik ederek; "Tebrik ediyorum seni, tebriği fazlasıyla hak ediyorsun. Çünkü hem böyle hayvancılıkla uğraşan bir babanın annenin kızısın, hem de ailene yardım ediyorsun. Yaklaşık binin üzerinde küçük baş hayvanınız var, hem hayvan peşinde koşturuyorsun hem ders çalışıyorsun ve bu ders çalışma sonucunda da çok güzel bir okul kazanıyorsun. Bu gerçekten hem Develimize hem Kayserimize hem de bütün Türkiye’ye hatta dünyaya örnek bir durum. Senin bu ortaya koyduğun başarı, bana da örnek, herkese örnek. Bu örnek davranışından dolayı kutluyorum. Kızımız Aksaray Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Elektrik Elektronik Bölümünü kazandı, çok çok tebrik ediyorum. Anneni tebrik ediyorum, babanı tebrik ediyorum. Bu kadar zor şartlar altında ders çalışıp, kitap okuyup ve bu sonucu elde etmen gerçekten takdiri hak ediyor. Buraya seni tebrik etmeye geldim, tabi ki biz şimdiye kadar sana destek olduk, bundan sonraki Üniversite hayatında da, ondan sonraki hayatında da devlet olarak da ağabeyin olarak da baban olarak da her zaman senin yanında destekçin olacağız, yolun bahtın açık olsun" ifadelerini kullandı.