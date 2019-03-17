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Kışın doğan buzağıları evinde besliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2019 09:33 | Son Güncelleme

Artvin’in Murgul ilçesi Damar köyünde yaşayan Pirge ailesi, kışın doğan yavru buzağılar üşümesin diye evlerinde, sobanın yanında besliyor.Artvin Murgul İlçesi Damar köyünde hayvancılıkla uğraşan Havva ve Adem Pirge çifti, köylerinde kış aylarının soğuk geçmesi nedeniyle yeni doğan buzağıları üşümesin diye evlerinde sobanın yanında besliyor.Özel bir şirkette çalışan Adem Pirge aynı zamanda eşiyle birlikte köylerinde hayvancılıkla uğraşıyor.

Artvin’in Murgul ilçesi Damar köyünde yaşayan Pirge ailesi, kışın doğan yavru buzağılar üşümesin diye evlerinde, sobanın yanında besliyor.
Artvin Murgul İlçesi Damar köyünde hayvancılıkla uğraşan Havva ve Adem Pirge çifti, köylerinde kış aylarının soğuk geçmesi nedeniyle yeni doğan buzağıları üşümesin diye evlerinde sobanın yanında besliyor.
Özel bir şirkette çalışan Adem Pirge aynı zamanda eşiyle birlikte köylerinde hayvancılıkla uğraşıyor. Uzun yıllardır büyükbaş hayvan besleyen çift, ahırlarında bulunan ineklerin buzağılarına çocukları gibi bakıyor. Öyle ki çift kış aylarında yeni doğan buzağıları evlerine götürerek üşümesin diye sobanın yanında bakıyor.

Evin çocuklarından bir farkı yok
Pirge ailesi eve aldığı buzağıya sobalı odada bakıyor. Buzağı, soğuk hava nedeniyle oturma odasında 5 kişilik Pirge ailesinin çocukların büyük ilgisiyle yatıp kalkıyor. Bu yıl dört buzağı doğumu gerçekleştiğini ve hepsini de üşümemesi için evinde sakladığını söyleyen Adem Pirge (45),” bizim bu bölge yüksek olduğu için çok kar yağıyor. Yeni doğan buzağılar dünyaya geldiği zaman biraz cansız oluyorlar. Onun için birkaç gün gerekirse bir hafta evde saklıyorum, iyice kendine geldikten sonra annesinin yanına bırakıyoruz” dedi.

"Artvin’in doğası, insanı ve boğası tulumu sever"
"Bizim hayvancılığımızda ticari hiçbir beklenti yok" diyen Pirge, “Sadece sevgi var. Ahıra indiğim zaman oradan çıkmak istemiyorum. Bizim Artvin, müziği, folkloru sever. Doğası, insanı, boğası da tulumu sever. Onun için boğayı da danalıktan itibaren müziğe alıştırıyorum” şeklinde konuştu.

Sosyal Medyada ’Bizde Hayvan Sevgisi Böyle’ diye paylaştılar
Pirge ailesinin genç bireyi Enver Nuri Pirge (18) ise yaptığı açıklamada "Babam daha önceleri de yeni doğan buzağıları evimize getirmişti. Son yeni doğan buzağı koltuğa oturtunca fotoğraf çektim. ’Bizde hayvan sevgisi böyle’ diye sosyal medya hesabımdan paylaştım. Bu paylaşımım ardından fotoğraf yoğun bir şekilde ilgi gördü” ifadelerini kullandı.

Kışın doğan buzağıları evinde besliyor

Kışın doğan buzağıları evinde besliyor

Kışın doğan buzağıları evinde besliyor

Kışın doğan buzağıları evinde besliyor

Kışın doğan buzağıları evinde besliyor

Kışın doğan buzağıları evinde besliyor

Kışın doğan buzağıları evinde besliyor

Kışın doğan buzağıları evinde besliyor

Kışın doğan buzağıları evinde besliyor

Kışın doğan buzağıları evinde besliyor

Kışın doğan buzağıları evinde besliyor

Kışın doğan buzağıları evinde besliyor

Kışın doğan buzağıları evinde besliyor

Kışın doğan buzağıları evinde besliyor

Kışın doğan buzağıları evinde besliyor
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