Kışın el bilek yaralanmalarına dikkat! Islak ve buzlu zeminler sebep oluyor

Yağmurlu ve soğuk havalarda yürümek, zeminin ıslak olması ve kayganlaşması nedeniyle oldukça zorlaşıyor. Bu dönemlerde artış gösteren el bilek yaralanmaları ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi veren Memorial Ankara Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Mehmet Demirtaş, konuyla ilgili merak edilenleri anlattı.

KIRIKLARIN BAŞLICA SEBEBİ 'AÇIK EL ÜSTÜNE DÜŞME'

El ve el bileği bölgesinde meydana gelen travmalar, kemik ve yumuşak doku yaralanmaları olarak ikiye ayrılmaktadır. Darbe, düşme, çarpma ve zorlama gibi nedenlere bağlı olarak en çok el bileği kemiğinde kırık meydana gelirken, yumuşak doku yaralanmalarında ise sıklıkla tendon kopması ve sinir hasarı ile karşılaşılmaktadır. Açık el üzerine düşenlerde ya el bileğinin kendisi ya da dirsek kırılırken, en sık el bileğinin kendisi, ikinci sıklıkta ise kaşık kemiği denilen (skafoid) kemik kırılmaktadır. Ne yazık ki bu kemiğin kırığı her zaman göze çarpmazken, bu bölgedeki hassasiyet karış kemiği kırığı şüphesi uyandırmalıdır.

KIRIKLAR ŞİŞİLİK, AĞRI VE HAREKET KISITLILIĞI İLE KENDİNİ BELLİ EDER

Kırıklar kendini genellikle el bileği üzerinde şişlik ve hareketle ya da hareketsiz oluşan ağrı ile göstermektedir. Radius kırıklarında el bileğinde çatal sırtına benzer deformite oluşurken, küçük kemik kırıklarında bu durum ortaya çıkmamaktadır. Kırık şüphesi olduğunda ise el bileğinin desteklenmesi ve hareket ettirilmemesi gerekir. Kırıkta muayene ve röntgen filmi ile tanı konulurken, gerektiğinde tomografi veya MR da istenebilir.