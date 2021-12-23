Kışın en keyifli günlerini kalorifer dibinde geçirmekten bıkanlar için birbirinden güzel şömine ve ateş çukuru modelleri

Ateş başında vakit geçirmek insana bambaşka bir huzur veriyor. Kış aylarının soğuk günlerinde ise bu keyif daha da artıyor. Siz de kışın en güzel günlerini kalorifer başında geçirmekten sıkıldıysanız listemizi mutlaka incelemelisiniz. Hem elektrikle hem odun ateşiyle içinizi ısıtacak en iyi ateş çukuru ve şömine modellerini sizler için araştırdık.

1. Şıklıktan vazgeçemeyenler için Sekey Şömine!

Sizin için seçtiğimiz ilk öneri olan Sekey Şömine, şık tasarımıyla evinize farklı bir hava katıyor. LED lambaları ise gerçekçi alev efekti yaratarak hoş bir ortam oluşturuyor. 900 W ve 1800 W olmak üzere iki farklı moda sahip olan ürün, enerji tasarrufu yaparken sıcak bir ortam oluşturmanıza imkan tanıyor. Zamanlayıcı özelliği, 30 dakika ile 9 saat arasında istenilen anda otomatik kapanma fırsatı veriyor. Polystone malzeme kullanılarak elde edilen gerçek taş görüntüsüyle de benzersiz bir şıklık sunuyor. Uzaktan kumanda kontrolü olması da bir diğer güzelliği!

Evinize kolayca uyum sağlayacak boyutlara sahip Sekey Şömine hakkında bilgi almak için buraya tıklayın.

2. Hoş görünümü ile Htour Şömine!

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Klasik tarza sahip olan Htour Şömine odanızı sıcak tutarken düşük enerji tüketimi özelliğiyle tasarruf yapmanızı sağlıyor. Taşınabilme özelliği sayesinde ürünün yeri kolayca değiştirilebilirken canlı kütük görüntüsü gerçek şömine etkisi yaratıyor. Yüksek termal verimlilik sunan şömine, havayı doğrudan ısıtarak kısa zamanda ortam sıcaklığını artırıyor. Paslanmaz çelikten üretilen ürün, uzun süreli kullanım ömrü sunuyor. Aşırı ısınma koruması oluşabilecek kazaları önlerken şömine yere düştüğünde elektriği kesiyor. Uzaktan kumanda ise rahat bir kullanım sağlıyor.

Htour Şömine'yi daha detaylı incelemek ve satın almak için buraya tıklayın.

3. Estetik duruşu ile Unbekannt Şömine!

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Sıradaki önerimiz olan Unbekannt Şömine, odanıza dekoratif bir dokunuşta bulunurken aynı zamanda ısınmanızı da sağlıyor. LED ekranı, teknoloji ve nostaljiyi birleştirerek doğal bir şömine havası veriyor. Ekran parlaklığı ayarlanabilen, 1000 W ve 2000 W olmak üzere iki farklı moda sahip olan ürün oda sıcaklığını sabitliyor. Ayrıca 10 ile 20 metrekare arasındaki alanları ısıtmanıza olanak tanıyor. Duvara monte edilen ürün, ısıya dayanıklı camı sayesinde kolayca kullanılabilirken 93.4x54.4x18.2 cm ölçüleriyle her ortama uyum sağlıyor.

Bulunduğu odaya şıklık katan Unbekannt Şömine'yi sepete eklemek için sizi böyle alalım.

4. Klasik tasarım arayanlara YXZQ Şömine!

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Kolay taşınabilen YXZQ Şömine, nostaljik tasarımıyla tüm gözleri üzerine çekiyor. Kütük yanma efektiyle ortama güzel bir görünüm katarken 1400 W gücü ile bulunduğu ortamın kısa sürede ısınmasını sağlıyor. Sessiz çalıştığı için rahatsız olmanıza sebep olmazken dört ayaklı tasarımıyla yere sağlam basarak devrilmelerin önüne geçiyor. Aşırı ısınmaya karşı koruma özelliğine sahip ürün, kaza yaşama ihtimalinizi ortadan kaldırıyor. 22.8x15.4x25.6 cm boyutlarında olan şömine enerji tasarrufu yapmanıza yardımcı oluyor. Dayanıklı tasarımı ise uzun yıllar boyunca yanınızda olacağını size müjdeliyor.

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5. Açık mekanların vazgeçilmezi ROBUST Ateş Çukuru!

ROBUST Ateş Çukuru, zarif duruşuyla bahçenize farklı bir hava katmaya geliyor. Oldukça fonksiyonel olan ürün, hava soğuk olsa bile açık alanlarda güzel vakit geçirmenize yardımcı oluyor. Dış mekan partileriniz için gereken desteği sunan ateş çukuru, aynı zamanda üzerinde yemek pişirmenize de olanak sağlıyor. İster ateş çukuru ister mangal isterseniz de şömine olarak kullanabileceğiniz ürün, her ihtiyacınızı karşılıyor! 30 cm yüksekliğe, 85 cm çapa ve 25 kg ağırlığa sahip olan ateş çukuruyla sıcağı bahçelerinize taşıyın!

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6. Portatif tasarımı ile Elan Garden

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Masa üstü olarak tasarlanan Elan Garden, hafif yapısı sayesinde istediğiniz yere kolayca taşınıyor. Paslanmaz çelikten üretildiği için oldukça dayanıklı olan ürün uzun yıllar boyunca sizi ısıtacak gibi görünüyor. Biyoetanol yakıt tüketen ürün bacaya ihtiyaç duymazken iç serin fitili güvenli bir şekilde kullanılmasını sağlıyor. 0,5 litre etanol ile 250 metrekarelik bir odayı rahatça ısıtan şömine, estetik görünümüyle odanıza şıklık katıyor. Fiberglas ve alaşım çelik malzemesi oluşabilecek kazaların önüne geçerken 2 temperli camı ısıya karşı direnç gösteriyor.

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7. Keyifli anlar için EKOPARK Ateş Çukuru

Kışın ateş başında vakit geçirmeyi sevenlerin bayılacağı EKOPARK Ateş Çukuru, 3 mm metal sacdan imal edilmiş bir ürün. Dekoratif tarzı ile bahçenizin vazgeçilmezi olacak ürün kırılmıyor ve deforme olmuyor. Bu sayede uzun süreli kullanım garantisi veriyor. 600 dereceye kadar ısıya dayanıklı boya ile boyanan ateş çukurunun rengi atmıyor. Böylece her zaman ilk günkü yeni görünümünü koruyor. Soğuk havalarda sevdiklerinizle dış mekanın keyfini sürerken keyifli anlar yaşamanıza olanak sağlıyor. Ürün; 180 cm yüksekliğe, 60x60 cm yanma haznesine ve 40x40 cm boyutunda bir de davlumbaza sahip.

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8. Tüm aileyi bir araya getiren Mira Şömine

Mira Şömine sıra dışı tasarımıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Kullanışlı yapısıyla soğuk havalarda dış mekanları daha sık tercih etmenize olanak tanırken ailenizle hoş sohbetler için ihtiyacınız olan ortamı size sağlıyor. Oval dizaynı birden çok kişinin rahatlıkla yan yana oturması için gereken alanı yaratıyor. Ayrıca ürünün metal kısmı üzerinde barbekü bile yapılabiliyor. Metalin alt kısmı odunlar için gereken saklama alanını oluşturuyor. Böylece dışardan odun taşımanıza gerek kalmıyor. En güzel özelliği ise 120 kg ağırlığı, 55 cm yüksekliği ve 60 cm çapı ile fazla yer kaplamıyor!

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9. Odanızın havasını değiştiren BLUEFLAME Şömine

Şömine tutkunlarının aklını başından alan BLUEFLAME Şömine, zarif tasarımı ile evinize mükemmel bir görünüm katıyor. Karbon çelik sacdan üretilen dış kasası uzun yıllar boyunca sağlam kalırken paslanmaz ve yanmaz iç haznesi güvenli bir kullanımı size garantiliyor. Isıya dayanıklı boyaya sahip olan şömine, ilk günkü görüntüsünü her zaman koruyor. 4 litrelik biyoetanol yakıt haznesine sahip olan ürün, soğuk havalarda evinizin sıcacık kalmasını sağlıyor. Söndürme kapağı ise istediğiniz anda ateşi söndürerek olası kazaları engellemenize imkan tanıyor. 120x60x20 cm boyutları ile hemen her salona kolayca sığıyor.

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10. Fonksiyonel yapısı ile Optimum Endüstriyel Ateş Çukuru



Sizin için son önerimiz olan Optimum Endüstriyel Ateş Çukuru, demonte ayakları ile kolay taşınıyor. Kül toplama haznesi sayesinde etrafın kirlenmesini engelleyerek ekstra bir temizlik işi çıkarmıyor. Dondurucu havalarda bile açık hava eğlenceleri için gereken sıcak ortamı sağlayan ateş çukuru, sevdiklerinizle güzel zaman geçirmenize yardımcı oluyor. Düşünülerek tasarlanmış iç haznesi patates ve kestane gibi yiyecekleri pişirmeniz için gerekli alanı sunarken tutacak kısmı sıcak kapağı kolaylıkla kaldırmanıza olanak tanıyor. Isıya karşı dayanıklı boya ile boyanan ateş çukuru, neme ve pasa uzun süre dayanıyor. Dış kılıfı ise ürünü suya ve toza karşı koruyor.

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