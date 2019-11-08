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Kışın gözdesi Uludağ sonbaharda da göz kamaştırıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2019 10:09 | Son Güncelleme

Roma İmparatorluğu döneminde manastırlarla dolu olduğu için "Keşiş Dağı" olarak adlandırılan, bugün ise kış turizminin önemli merkezlerinden olan Uludağ, sonbaharda renk cümbüşüne ev sahipliği yapıyor

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ, sonbahar ile rengarenk bir görünüme büründü.

Roma İmparatorluğu döneminde manastırlarla dolu olduğu için "Keşiş Dağı" olarak adlandırılan Uludağ, kış aylarının yanı sıra sonbahar aylarında da turistlerin ilgisini çekiyor.

Uludağ'ın eteklerinde yeşilden sarı, kahverengi ve kırmızının farklı tonlarına dönen ağaç yapraklarının oluşturduğu renk cümbüşü, kara yolunu kullanan ziyaretçiler için de keyifli bir güzergah sunuyor.

1961'de Milli Park ilan edilen Uludağ, çok farklı türdeki ağaçları barındırıyor.

Şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyen günübirlikçiler ise yüksek rakımda çam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanlara girerek doğayla iç içe saatlerce vakit geçiriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Keşiş Dağı sonbahar Uludağ

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