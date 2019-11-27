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Kışın habercisi "bilyedin" meyvesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2019 13:32 | Son Güncelleme

Doğada kendiliğinden yetişen ve renkleriyle ağaçları süsleyen, genellikle dağ çileği olarak bilinen “bilyedin” meyvesi, Sinop’ta oldukça fazla yetişiyor.

Doğada kendiliğinden yetişen ve renkleriyle ağaçları süsleyen, genellikle dağ çileği olarak bilinen “bilyedin” meyvesi, Sinop’ta oldukça fazla yetişiyor. Karadeniz Bölgesi’nde yüksek kesimlerde yetişen meyveye vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor.
Sinop’ta yoğun olarak Akliman ve Ayancık Yolu üzerinde yetişen bilyedin meyvesi, ceviz boyutuna kadar ulaşabiliyor. Yetişme döneminde yeşil, sarı ve olgunlaştığında da kırmızı rengi alan meyve, kızardığı zaman havaların soğuyacağına inanılıyor. Sinoplular tarafından bu meyve, “kışın habercisi” niteliği taşıyor.
İçeriğinde C vitamini bulunan meyvenin tansiyonu düşürmede ve kanı temizlemede etkin bir rol oynadığı söyleniyor. Yapraklarından hazırlanan çözelti ile de idrar söktürücü özelliği barındıran bilyedin meyvesinin ayrıca safra ve böbrek taşlarına karşı faydalı bir meyve olma özelliği taşıdığı belirtiliyor.
Öte yandan bu meyvenin fazla tüketildiğinde ise sarhoş edici özelliğini barındırdığı kaydedildi.

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