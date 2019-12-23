Kışın ilk ayında yeterli kar yağmaması turizmcileri üzdü

Bu nedenle Erzurum'da yer alan ve suni karlama imkanı yapılabilen Palandöken Kayak Merkezi dışındaki kayak merkezlerinde kayak sezonu henüz açılamadı.

Yurtta kara kışın en çetin geçtiği bölgelerin başında gelen ve hemen hemen tüm illerde birçok kayak merkezi bulunan Doğu Anadolu Bölgesi'nde, aralı ayının sonuna gelinmesine rağmen beklenen miktarda kar yağmadı.

Küresel ısınmanın etkilerinin hissedildiğini ifade eden Demirci, "Güneşten gelen ışınların bir kısmı dünyaya geri yansıtılıyor ama bazıları ise gazlar tarafından atmosferde tutuluyor. Bu gazlardan en önemlisi de karbondioksit ve metan, bu gazlar, ışınları dünyada tutarak dünyanın soğumasını önlüyor." dedi.

Demirci, sanayi devriminden sonra çok fazla karbondioksit salınımı olduğuna işaret ederek, "Fosil yakıt tüketiminden ve insan aktiviteleriyle karbondioksit salınımında yüzde 30 artış meydana geldi. Doğal olarak bu ısıyı tutan karbondioksit gazı arttığı için yansıtılması gereken sıcaklık dünyada kalmaya başladı, bu da küresel iklim değişikliğine neden oldu." diye konuştu.

Sanayi devriminden beri dünyada hava sıcaklığının yaklaşık 1 santigrat derece arttığını ifade eden Demirci, şunları kaydetti:

"Bu artış, karasal ekosistemde daha yüksek ama su ekosisteminde daha düşüktür ve bunun ciddi sorunları görülmeye başlandı. Mesela buzulların erimesi, buna bağlı olarak deniz seviyesinin yükselmesi, yağışın rejiminin değişmesi, iklim örüntüsünün değişmesi, kuraklığın daha fazla artması gibi sonuçlar kendini göstermeye başladı. Şu anda gördüğümüz güzel hava da bunun belirtisi. Normalde Kars, karıyla meşhur, fazla kar alan bir bölge. Aralık ayının sonuna geliyoruz ve henüz yeterince kar görmedik, bu da iklim örüntüsünün değişmesinden kaynaklanıyor."