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Kışın ilk ayında yeterli kar yağmaması turizmcileri üzdü

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 23.12.2019 11:36 | Son Güncelleme

Önemli kış turizm merkezlerinin yer aldığı Doğu Anadolu Bölgesi'nde kış mevsiminin ilk ayı aralıkta beklenen kar yağışı henüz gelmedi - Kafkas Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Berna Demirci: - "Kars, karıyla meşhur, fazla kar alan bir bölge. Aralık ayının sonuna geliyoruz ve henüz yeterince kar görmedik, bu da iklim örüntüsünün değişmesinden kaynaklanıyor" - Otel müdürü Mehmet Saraçoğlu: - "Küresel ısınmadan kayak merkezileri de etkileniyor. Türkiye'deki tüm kayak merkezlerinin suni karlama için kar makinesine ihtiyacı var"

HÜSEYİN DEMİRCİ / CÜNEYT ÇELİK - Gözde turizm merkezlerinin yer aldığı Doğu Anadolu Bölgesi'nde, kış mevsiminin ilk ayı aralıkta beklenen miktarda kar yağmaması turizmcileri üzdü.

Yurtta kara kışın en çetin geçtiği bölgelerin başında gelen ve hemen hemen tüm illerde birçok kayak merkezi bulunan Doğu Anadolu Bölgesi'nde, aralı ayının sonuna gelinmesine rağmen beklenen miktarda kar yağmadı.

Bu nedenle Erzurum'da yer alan ve suni karlama imkanı yapılabilen Palandöken Kayak Merkezi dışındaki kayak merkezlerinde kayak sezonu henüz açılamadı.

Bölgenin en önemli kayak merkezlerinden Kars Sarıkamış'taki Cıbıltepe, Erzincan Ergan Dağı, Ardahan Yalnızçam, Ağrı Küpkıran ve Tunceli Ovacık'taki turizmciler mutsuz.

Kış öncesi hazırlıklarını tamamlamalarına rağmen yeterli kar yağmaması sebebiyle yılbaşı öncesi umduklarını bulamayan turizmciler, kar duasına çıktı.

Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünde görevli Dr. Öğretim Üyesi Berna Demirci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hava sıcaklığının tüm Türkiye'de mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini söyledi.

Küresel ısınmanın etkilerinin hissedildiğini ifade eden Demirci, "Güneşten gelen ışınların bir kısmı dünyaya geri yansıtılıyor ama bazıları ise gazlar tarafından atmosferde tutuluyor. Bu gazlardan en önemlisi de karbondioksit ve metan, bu gazlar, ışınları dünyada tutarak dünyanın soğumasını önlüyor." dedi.

Demirci, sanayi devriminden sonra çok fazla karbondioksit salınımı olduğuna işaret ederek, "Fosil yakıt tüketiminden ve insan aktiviteleriyle karbondioksit salınımında yüzde 30 artış meydana geldi. Doğal olarak bu ısıyı tutan karbondioksit gazı arttığı için yansıtılması gereken sıcaklık dünyada kalmaya başladı, bu da küresel iklim değişikliğine neden oldu." diye konuştu.

Sanayi devriminden beri dünyada hava sıcaklığının yaklaşık 1 santigrat derece arttığını ifade eden Demirci, şunları kaydetti:

"Bu artış, karasal ekosistemde daha yüksek ama su ekosisteminde daha düşüktür ve bunun ciddi sorunları görülmeye başlandı. Mesela buzulların erimesi, buna bağlı olarak deniz seviyesinin yükselmesi, yağışın rejiminin değişmesi, iklim örüntüsünün değişmesi, kuraklığın daha fazla artması gibi sonuçlar kendini göstermeye başladı. Şu anda gördüğümüz güzel hava da bunun belirtisi. Normalde Kars, karıyla meşhur, fazla kar alan bir bölge. Aralık ayının sonuna geliyoruz ve henüz yeterince kar görmedik, bu da iklim örüntüsünün değişmesinden kaynaklanıyor."

- "Daha az yağış, daha çok kuraklıkla karşılaşabiliriz"

Demirci, kuraklığın artabileceğine işaret ederek, "2015'teki Paris Antlaşması ile 2030-2050 yılları arasında sıcaklığın 1,5 santigrat dereceyi geçmemesi için çalışmalara başlandı ama muhtemelen geçecek. Bu küresel iklim değişikliği iyiye gitmeyecek, bundan sonra daha az yağış, daha çok kuraklıkla karşılaşabiliriz. Türkiye de Akdeniz iklimi gösteren bir bölge ve bunun etkisini görecek." diye konuştu.

Cıbıltepe Kayak Merkezi'ndeki bir otelin müdürü Mehmet Saraçoğlu da küresel ısınmadan kayak merkezlerinin de etkilendiğini belirterek, "Küresel ısınma bir gerçeğimiz, artık bilimsel veriler şunu gösteriyor ki küresel ısınmadan kayak merkezileri de etkileniyor. Türkiye'deki tüm kayak merkezlerinin suni karlama için kar makinesine ihtiyacı var. Bizler de bunun için çalışmalar yaptık, inşallah önümüzdeki sezon bu olmayacak ve misafirlerimize kar garantisi vermiş olacağız." dedi.

- "Esnafımız, misafirlerimiz buradaki turizmciler hepimiz kara bağlıyız"

Saraçoğlu, kar yağmamasın en çok kendilerini üzdüğünü belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Esnafımız, misafirlerimiz buradaki turizmciler, hepimiz kara bağlıyız. Sarıkamış, Türkiye'nin en doğusunda, hiçbir yere kar yağmazken Sarıkamış'a önceden kar yağardı, küresel ısınma ve kar makinesi hakkında hiç konuşma yapmazdık çünkü ihtiyaç yoktu ama şimdi gerçekleri konuşmak lazım. Şu anda kar makinesine ihtiyacımız var ve bunun için de çalışmalar yapıyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
Kars küresel ısınma Sarıkamış

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