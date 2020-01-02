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  4. Kışın ışıl ışıl cilt için tüyolar

Kışın ışıl ışıl cilt için tüyolar

ERZURUM HABERLERİ  | 02.01.2020 12:29 | Son Güncelleme

Cildin en soğuk havalarda olumsuz etkilendiğini belirten Dr.

Kışın ışıl ışıl cilt için tüyolar

Cildin en soğuk havalarda olumsuz etkilendiğini belirten Dr. Ata Nejat Ertek, kış aylarında ışıl ışıl cilt için tüyolar verdi.
Dermatoloji Uzmanı Dr. Ata Nejat Ertek, “Cilt en çok soğuk havalarda olumsuz etkilenir. Soğuk olması nedeniyle iyi bir bakım yapılmazsa cildimiz kurur, matlaşır donuk bir görünüme dönüşebilir. Ayrıca cilt konusunda da bazı noktalara dikkat etmek gerekir” dedi.
Dr. Ata Nejat Ertek, şu tüyolarda bulundu:
“Bol Su İçin ve Nemlendirici Kullanın: Cilt, soğuk havaya uyum sağlamaya çalışarak kan dolaşımını azaltır. Bu duruma bağlı olarak, ter ve yağ bezleri az çalışır, cildin ihtiyaç duyduğu antioksidanları da almamasına sebep olur. Ayrıca soğuk havalarda cilt kuruluğu, cildin yağ kaybetmesinin en büyük sebebidir. Bu nedenle cildi nemlendirmek ve daha canlı görünmesini sağlamak için bol bol su içilmeli ve cilt tipine uygun doğru nemlendirici kullanılmalıdır.
Balık, Taze Meyve ve Sebze Tüketin : İnsan sağlığı açısından birçok faydası bulunan omega 3 yağ asitleri cilt içinde önemlidir. Omega 3 için özellikle balık tüketimi ihmal edilmemelidir. Ayrıca sofralardan taze meyve ve sebzeler eksik edilmemelidir. Cilt parlaklığı için cildin ihtiyacı olan vitamin, mineral ve doymamış yağların dengesini sağlamak gerekir.
Dudaklarda Kurumasın: Dudaklar kurumaya en elverişli bölgelerdir çünkü yağ üretme özellikleri yoktur. Kuruyan dudakları ıslatmaktan kaçınmalı ve nemlendirici kremler sürülmelidir.
Yüz Üstü Uyumaktan Vazgeçin: Pek çok kişi dikkat etmez ama yüz üstü uyumak yüz kırışmasını sebeplerin sebeplerinden biridir. Bu pozisyon yüzde ve özellikle dekolte bölgesinde belirgin kırışıklıklara yol açar. Her ne kadar gece bu pozisyonu korumak zor olsa da, en azından yüzüstü uykuya dalmamaya özen gösterin. Yüzüstü yatma alışkanlığı olmayan kişilerin daha az kırışıklığı olduğu görülmektedir. Bu nedenle sırt üstü uyumaya alışmanızda fayda var.
Doğru Sabun Seçin: Cilt bakımı bebeklik döneminden itibaren yapılmalıdır. Cilt tipinize uygun doğal olan sabunla yüzünüzü yıkamalısınız. İyi dinlendirilmiş, fazla kloru alınmış bir su da bir toniktir. Nemlendirici olarak da hiçbir şey yoksa bir acı badem sütü, badem yağı kullanabilirsiniz. Badem sütüyle de makyajınızı temizleyebilirsiniz.
Cildinizi Yeni Yöntemlerle Gençleştirin: Cilt yaşlandıkça, kuruyor, pullanıyor, kalınlaşıyor, çiller, siyah noktalar, kırmızı lekeler ortaya çıkıyor. Ayrıca ileri yaşlarda yaşlılık lekeleri kendini belli etmeye başlıyor. Mimik çizgileri (alında, kaş çatağında, yanaklarda) belirginleşiyor. Yüzdeki tüm kırışıklar da kendini göstermeye başlıyor. Ancak son yıllarda gelişen teknoloji ve tedavi seçenekleri sayesinde (fokuslu ultrason, gençlik aşısı, altın iğne gibi) cilt gençleşmeye başlayabiliyor.”

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