HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Kışın ısınmak için yapılan hata! Uzmanlar uyardı: Zararı büyük olabilir! '5 dakika' detayına dikkat

Kışın ısınmak için yapılan hata! Uzmanlar uyardı: Zararı büyük olabilir! '5 dakika' detayına dikkat

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
06.12.2024 15:11
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kara kış geldi çattı. Kış aylarında ısınmak için sıcak içeceklere başvuran vatandaşlara uyarıda bulunan uzmanlar, aşırı sıcak içmenin zararının büyük olacağını belirtti. Çay, bitki çayı gibi sıcak içeceklerin demlikten ya da termostan bardağa alındıktan sonra dikkat edilmesi gereken bazı noktalar var. İşte detaylar...

Kışın ısınmak için yapılan hata! Uzmanlar uyardı: Zararı büyük olabilir! '5 dakika' detayına dikkat

Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fakih Cihat Eravcı, sıcak içeceklerin sağlıklı tüketimini anlatarak, demlikte ve termoslarda bulunan sıcak içeceğin bardak veya fincana doldurulduktan yaklaşık 5 dakika sonra içilmesi gerektiğini belirtti.

ada çayı

Eravcı, kış dönemine girildiği için yoğun bir şekilde sıcak içecek tüketiminin söz konusu olduğunu belirterek, “Aslında sadece kışın değil her dönemde sıcak içecekler yoğun olarak tüketilmekte. Bu anlamda sıvı kaybını engellemek için çok kıymetli bir konu. Buna özellikle sağlık konusunda dikkat etmemiz gerekiyor. Hem bağışıklık sistemi hem enfeksiyonlardan korunmak anlamında bu duruma dikkat etmemiz gerekiyor ama sıcaklık konusuna özellikle vurgu yapmamız lazım. Sağlığımız için yapacağımız bir şeyde sağlığımızdan olmamamız gerekiyor. Son dönemde yapılan çalışmalar ve araştırmalarda 65 derecenin üzerinde olan tüketimler bizim sağlığımızda risk faktörü oluşturabiliyor. Özellikle sigara ve alkol gibi kötü alışkanlıklarımız varsa bu risk giderek de artabilmekte. Onun için tükettiğimiz içeceğin sıcaklığına dikkat etmek durumundayız” dedi.

"DÖKÜLDÜKTEN SONRA 5 DAKİKA BEKLEMELİ"

ÇAYY

Sıcak içeceklerin sağlıklı tüketimini anlatan Doç. Dr. Eravcı, “Bizim ağızdan başlayan, yutak, yemek borusu ve mide şeklinde devam eden sıcak içecekler her birinde tekrarlı temaslarda sorun oluşturuyor. Alışkanlık olarak sürekli sıcak tüketirsek sorun oluşturuyor. Günlük pratikte ise 65 dereceyi ölçemeyeceğimiz için bir demlik veya termostan içecek fincana döküldüğü zaman 5 dakikalık bekleme süreci bizim 65 dereceye inmemiz için yeterli bir süre. Hemen döküldükten sonra atak halinde içmek yerine böyle pratik bilgiyi kullanabiliriz” şeklinde konuştu.

"KANSERLEŞME NOKTASINDA TETİKLEYİCİ BİR DURUM SÖZ KONUSU OLABİLİRYOR"

çayy

Aşırı sıcak içeceklerin zamanla sağlık sorunlarına yol açabileceğini ifade eden Doç. Dr. Eravcı, “Özellikle sıcak içilmesi durumunda tekrarlı bir şekilde ve içeceğin miktarı da önemlidir, çay ve kahve gibi içecekleri çokça tüketiyorsak bunlar bizim yutağımızın, yemek borumuzun ve midemizin örtüsünde değişikliğe sebebiyet veriyor. Bu durum kronik irritasyon oluşturuyor. Bir nevi nasırlaşma yapıyor, hassasiyetimizi azaltıyor. Devam eden tüketimlerde bu sefer kötü hücrelere doğru değişimler başlamış olabiliyor. İlerleyen zamanlarda da yemek borusu, yutak, ağız bölgesindeki kanserleşme noktasında tetikleyici bir durum söz konusu olabiliyor. Sigara çay yapalım, kahve sigara yapalım noktasında bir ek olduğu zaman da sinerjik etki oluşturuyor. Normalde 2 kat olacak bir risk faktörü 5-6 katına çıkıyor. Daha fazla artış söz konusu olabiliyor” diye konuştu.

"ÇOCUKLARDA 50 DERECENİN ALTINA DÜŞÜRMEK LAZIM"

ıhlamur çayı2

Sıcak içecekler noktasında özellikle çocuklarda daha hassas davranılması gerektiğinin altını çizen Eravcı, “Sıcak içecekler konusunda çocuklarda daha fazla hassasiyet göstermemiz gerekiyor. Her dokuları ve organları hassas olduğu gibi yemek borusundan yutağına, ağzına olan örtülerindeki hassasiyet daha fazla oluyor. Yoğun bir şekilde sıcak tüketimi noktasında yanıklar oluşabileceği için daralmalara ve dönüşümlere daha fazla sebebiyet verebiliyor. Dikkat edilmesi konusunda çocuklar önemlidir. O yüzden dışarıda tüketimlerde çocuk sıcaklığı diye bir durum var. Çocuklarda 50 derecenin altına düşürmek lazım” ifadelerini kullandı.

İHA

Anahtar Kelimeler:
Çay kahve kış bitki çayı hastalık sağlık soğuk
En Çok Okunan Haberler
Somer Sivrioğlu'na hapis cezası! Bilinçli taksirle ölüme neden olma...

Somer Sivrioğlu'na hapis cezası! Bilinçli taksirle ölüme neden olma...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şam mesajı! "Esad'a 'gel görüşelim' demiştik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şam mesajı! "Esad'a 'gel görüşelim' demiştik"

Günlerdir entübeydi! Kötü haber geldi! Bu defa kızı açıkladı

Günlerdir entübeydi! Kötü haber geldi! Bu defa kızı açıkladı

Şam'dan önceki son şehre de girdiler: Esad iktidarı sallanıyor

Şam'dan önceki son şehre de girdiler: Esad iktidarı sallanıyor

'Oyuncak bebek' lakaplı kadın tetikçinin o görüntüsü olay oldu!

'Oyuncak bebek' lakaplı kadın tetikçinin o görüntüsü olay oldu!

Antalya lahit bulundu! Noel Baba'nın mezarı olabilir

Antalya lahit bulundu! Noel Baba'nın mezarı olabilir

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Isı yalıtımlı montlar, ayakkabılar yarı fiyatına düştü!

Isı yalıtımlı montlar, ayakkabılar yarı fiyatına düştü!

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Camper'dan Adidas'a en havalı spor ayakkabılarda %50'ye varan indirim

Camper'dan Adidas'a en havalı spor ayakkabılarda %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.