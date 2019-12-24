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Kışın motosikletini kullanamayınca ATV’ye dönüştürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2019 12:09 | Son Güncelleme

Ağrı’da yaşayan 30 yıllık motor tutkunu Veysel Demirkaya (45), kışın kar yağışı ve buzlanmanın fazla olması sebebi ile motosiklet süremeyince, motosikletini dört tekerli ATV motosiklete dönüştürdü.Ağrı’da yaşayan motor tutkunu ve aynı zamanda kurduğu atölyede motosiklet tamirciliği yapan Veysel Demirkaya, kışın sert geçtiği kentte, yılın büyük bölümünde motosiklet kullanamayınca, elindeki motosiklet ve ATV motosikletlerden kalan yedek ve hurda malzemelerden yaptığı aparatlarla motosikletleri, kışında kullanılması için dört tekerli yapmaya karar verdi.Yaptığı aparatları, motosikletlerin arka teker kısmına montalayan Demirkaya, zaman içerisinde imkânları kısıtlı olan kuryeler ve engelli vatandaşlarında talep etmesi üzerine seri üretime geçti.Motor tutkusunu ve yaptığı işi anlatan Demirkaya, daha çok engelli vatandaşlara fayda sağlamak amacı güttüğünü söyledi.

Ağrı’da yaşayan 30 yıllık motor tutkunu Veysel Demirkaya (45), kışın kar yağışı ve buzlanmanın fazla olması sebebi ile motosiklet süremeyince, motosikletini dört tekerli ATV motosiklete dönüştürdü.
Ağrı’da yaşayan motor tutkunu ve aynı zamanda kurduğu atölyede motosiklet tamirciliği yapan Veysel Demirkaya, kışın sert geçtiği kentte, yılın büyük bölümünde motosiklet kullanamayınca, elindeki motosiklet ve ATV motosikletlerden kalan yedek ve hurda malzemelerden yaptığı aparatlarla motosikletleri, kışında kullanılması için dört tekerli yapmaya karar verdi.
Yaptığı aparatları, motosikletlerin arka teker kısmına montalayan Demirkaya, zaman içerisinde imkânları kısıtlı olan kuryeler ve engelli vatandaşlarında talep etmesi üzerine seri üretime geçti.
Motor tutkusunu ve yaptığı işi anlatan Demirkaya, daha çok engelli vatandaşlara fayda sağlamak amacı güttüğünü söyledi. Motosikletin doğru ve kurallara uygun bir şekilde kullanıldığında çok uygun bir ulaşım aracı olduğunu dile getiren Demirkaya, Ağrı’da kışın uzun sürmesi sebebi ile motor kullanamayınca, motorları dört tekerlekli birer araca dönüştürmeye karar verdiğini belirtti.
Aynı zamanda durumu olmayan engelli vatandaşlar içinde böyle bir aparat tasarladığını söyleyen Demirkaya: “Piyasada bulunan engelli bisikletlerin maddi anlamda fazla olması beni bu düşünceye yöneltti. Kendi imkânlarım dâhilinde piyasada bulunan engelli bisikleti fiyatlarından daha düşük maliyete kullanışlı ve sağlam bir bisiklet yaptım. Şuanda seri bir şekilde bunları yapmaya çalışıyorum” dedi.
“Engelli kardeşlerimizin durumunu yakından biliyoruz”
İlk başta kendisi için ATV motosiklet yaptığını ancak daha sonra şehirde çalışan kuryeler ve engelli vatandaşlardan da talep gelince seri üretime geçtiğini anlatan Demirkaya: “ Ben 16 yaşımdan beri bu işle uğraşıyorum. Yani yaklaşık olarak 30 yıldır bu tür tamir işleriyle uğraşıyorum. İlk başta hobiydi. Sonra tutku oldu. Amcandan kalan bir meslek ve tutku. Ben işten boş kalan zamanlarımda hurdalık malzemeleri değerlendirerek bu bisikletleri yapıyorum. Zamanla kuryeler, engelli kardeşlerimiz ve diğer benim gibi motor tutkunlarından talep gelince de devam ettim. Bunları özellikle engelli kardeşlerimizin rahatça kullanması için yapmaya devam edeceğim. Ben engelli kardeşlerimizin yaşadıkları sorunları yakından biliyorum. Çevremden tanıdığım bireyler olduğu için sıkıntılarını az çok biliyorum. Onların birçoğu engelli bisikleti alabilecek durumda değil. Maddi anlamda çektikleri sıkıntılardan dolayı dışarıya rahatça çıkıp insanların arasına karışamıyorlar. Dolayısıyla engellilerin sosyal hayata karışması da engellenmiş oluyor. Bu yüzden bence biraz daha iyi şartlar sağlanmalı. Onlar için kolaylıklar sağlanması açısından çalışmalar yapılmalı. Bende kendi çapımda onlara destek olmaya çalışıyorum”
‘Motosiklet daha çok dikkat isteyen bir araçtır’
Ayrıca motor tutkunu gençlere de çeşitli uyarılarda bulunan Demirkaya, kurallara uymaları ve şehir içerisinde vatandaşlara rahatsızlık vermemelerini isteyerek, şöyle konuştu:
“Motor tutkusunu biliyorum. Çok güzel bir şey. Ama özellikle genç arkadaşlarıma şunu söylememiz lazım. Öncelikle ehliyetsiz hiçbir aracı kullanmasınlar. Trafik kurallarına uysunlar. Kesinlikle kask taksınlar. Bu kurallara uyulursa her şey çok daha güzel olur. Özellikle şehir içerisinde çevreyi rahatsız edici davranışlardan kaçınsınlar. Motosiklet diğer araçlara nazaran daha çok dikkat isteyen bir araçtır. Motosiklet evet bir araçtır. Ama iki tekerli bir araçtır. Bu yüzden daha dikkat edilmesi gerekiyor”

Onun için bir otomobil parası harcadı! Aylık masrafı ise... Onun için bir otomobil parası harcadı! Aylık masrafı ise...
Altunizade'de aynı manzara! Altunizade'de aynı manzara!
Ek fotoğraflar // Altunizade'de sabah akşam metrobüs yoğunluğuEk fotoğraflar // Altunizade'de sabah akşam metrobüs yoğunluğu
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