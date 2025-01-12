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  4. Kışın ortasında Bodrum'dan renkli görüntüler: Hem yiyip hem eğlendiler, kuyruğun sonu gözükmedi

Kışın ortasında Bodrum'dan renkli görüntüler: Hem yiyip hem eğlendiler, kuyruğun sonu gözükmedi

12.01.2025 17:38
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Bugün Bodrum'da Hamsi Festivali'nin dokuzuncusu düzenlendi. Festivalde 3 ton hamsi dağıtıldı. Ekmek arası hamsi sırasında 100 metreden fazla kuyruk oluştu. Binlerce kişinin horon oynayıp eğlendiği festivalden renkli görüntüler geldi.

Kışın ortasında Bodrum'dan renkli görüntüler: Hem yiyip hem eğlendiler, kuyruğun sonu gözükmedi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde dokuzuncusu düzenlenen Hamsi Festivali yoğun ilgi gördü. Festivalde Karadenizli şarkıcılar sahne aldı, katılımcılar şarkılara horonla eşlik etti. Ekmek arası hamsiler de afiyetle yendi. Ortaya renkli görüntüler çıktı.

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KIŞIN ORTASINDA BÖYLE EĞLENDİLER

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi destekleriyle, Bodrum Yarımada Karadenizliler Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından İskele Meydanı'nda bu yıl 9’uncusu düzenlenen Hamsi Festivali'nde renkli görüntüler ortaya çıktı.

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3 TON HAMSİ DAĞITILDI, KUYRUK 100 METREYİ AŞTI

Festivalde, mısır unuyla hazırlanan 3 ton hamsi, tavalarda pişirilip dağıtıldı. Ekmek arası hamsi yemek isteyenler, 100 metreyi aşan kuyruk oluşturdu.

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GELENEKSEL YİYECEKLER DE STANTLARDAYDI

Meydanda kurulan stantlarda geleneksel yiyeceklerin tanıtımı ve satışı da yapıldı.

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BİNLERCE KİŞİ HORON TEPTİ

5 Karadenizli sanatçının yer aldığı festivalde, katılımcılar kemençe ve tulum eşliğinde saatlerce horon oynadı. Festivale CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli, siyasi parti temsilcileri ile binlerce vatandaş katıldı.

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PROTOKOLDEN BİRLİK VE BERABERLİK MESAJI

Muğla ve Bodrum’un hoşgörü kenti olduğunu söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Güzel memleketimizin her köşesinden birçok vatandaşımız Bodrum’da, Muğla'da hep birlikte kardeşçe yaşıyorlar. Laz’ı, Çerkez’i, Kürt’ü, Türk’ü, yabancı vatandaşlarımız. Kim Türk kimliği taşıyorsa hepsine kucaklarımızı açıyoruz. Muğla’mız, Bodrum’umuz hoşgörü kenti" diye konuştu.

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Festivalde konuşan Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit de “Sizler mutluysanız biz de mutluyuz Bodrum mutluysa, ülkemiz de mutlu. Birlik ve beraberliğiniz daim olsun, hepinize iyi eğlenceler diliyorum" dedi.

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Kültür ile bağ kurulduğunu ifade eden Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci de "Hamsi Festivali, sadece bir lezzet festivali ya da bir kültürün tanıtıldığı festival değil aynı zamanda kültürlerin harman olduğu vatandaşlarımızın sosyalleştiği, gelenek ve göreneklerimizi yaşattığımız halkımızın iç içe kültürel bağ kurduğu çok önemli organizasyonlardan biri haline geldi" ifadelerini kullandı.

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Bodrum Yarımada Karadenizliler Kültür ve Dayanışma Derneği Sözcüsü Yener Çelik ise "Birliğin, hoşgörünün kenti olan Bodrum’da Karadeniz'i gün olarak yaşamaya ve yaşatmaya devam edeceğiz. Türkiye ve dünyanın farklı noktalarından festivalimize gelenler var. Bodrum başka bir kent. Bu kente aşığız" dedi.

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(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
hamsi Muğla Bodrum festival
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