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Kışın sağlıklı saçlara sahip olmanın sırrı beslenmede

SAĞLIK HABERLERİ  | 30.01.2019 16:08 | Son Güncelleme

Saç Ekim Merkezi Direktörü Yasemin Gülgör, kış aylarında saçları soğuğun olumsuz etkilerinden korumak için sağlıklı beslenilmesi gerektiğini söyledi.Saç Ekim Merkezi Direktörü Yasemin Gülgör, saç köklerinin beslenmesi ve gereken besinlerin depolanmasının saç sağlığı için önemli olduğunu belirtti.

Saç Ekim Merkezi Direktörü Yasemin Gülgör, kış aylarında saçları soğuğun olumsuz etkilerinden korumak için sağlıklı beslenilmesi gerektiğini söyledi.
Saç Ekim Merkezi Direktörü Yasemin Gülgör, saç köklerinin beslenmesi ve gereken besinlerin depolanmasının saç sağlığı için önemli olduğunu belirtti. "Sağlıklı saçlarınız olmasını istiyorsak işe derinin altındaki köklerden başlamak en güzelidir" diyen Gülgör, "Saç köklerinin beslenmesi ve gereken besinlerin depolanması saç sağlığı için çok önemlidir. Yaz aylarında özellikle denizin ve güneşin yıprattığı saçlarınızı canlandırarak güçlendirmek sizlerin elinizde" dedi.
Özel Gazi Hastanesi Saç Ekim Merkezi Direktörü Yasemin Gülgör, "Kış aylarında ise sağlıklı beslenmek saç sağlığı için en önemli unsurdur. Kış aylarında havaların etkisiyle saçlarda kuruma cansızlaşma görülebilmektedir. Muhteşem saçlarınızın olmasını istiyorsanız duştan sonra mutfağa giderek saçlarınıza ihtiyacı olanı vermektir. Eğer doğuştan ince telli saçlara sahipseniz sakın endişelenmeyin sağlıklı ve uzun güçlü saçlara kavuşabilirsiniz. Sağlıklı beslenerek ve güzel besleyici bir diyetle kuaför ve saç bakım ürünlerine küçük bir servet ödemeden" dedi.
Gülgör, kışın sağlıklı saçlar için alınabilecek sebze ve meyveler hakkında bilgi vererek, ıspanak, brokoli, havuç, yumurta, ceviz, fındık gibi yiyeceklerin önemli olduğunu belirtti. Gülgör ayrıca, "Omega 3 yağ asitleri içerir. Saç dökülmelerine karşı kalkan görevi görmektedir. Lütfen ara öğünlerde ceviz ve fındık badem tüketmeniz gerekmektedir. İçeriğindeki protein sayesinde saçlarınız sağlığına kavuşarak canlanmasına yardımcı olur. Düşük yağlı süt ve yoğurt saç sağlığı açısından çok önemlidir. Protein alımı için ara ve ana öğünlerde muhakkak tüketmelisiniz. B4 vitamini (patates) saç folikülleri için oldukça önemli ve besleyicidir. Çinko protein ve vitamin açısından oldukça zengindir. Saçlarınızın sağlıklı uzamasına yardımcı olacaktır. Saçlarınızı her gün yıkamak yerine lütfen 3 günde bir yıkamakta önemlidir" şeklinde konuştu.

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