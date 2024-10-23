Ev Yaşam Ev Yaşam
Teknoloji Teknoloji
Moda Moda
Kişisel Bakım Kişisel Bakım
Gezi Seyahat Gezi Seyahat
Eğlence Eğlence
İndirim İndirim
Anne Çocuk Anne Çocuk
Hediye Rehberi Hediye Rehberi
Spor Spor
Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
Kışın sıcacık ve konforlu uykunun anahtarı! Othello kaz tüyü yorgan indirimde
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kışın sıcacık ve konforlu uykunun anahtarı! Othello kaz tüyü yorgan indirimde

Kışın sıcacık ve konforlu uykunun anahtarı! Othello kaz tüyü yorgan indirimde

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaz tüyü yorganlar, cildinizle temas eden doğal malzemesi, nefes alabilen ve terlemeyi engellemeyen yapısıyla hem sağlıklı hem de konforlu bir uyku sunar. Uzun ömürlü de olan bu yorganlar, sıcacık bir uyku çekmek için olmazsa olmazlar arasında yer alıyor. Şanslısınız çünkü harika bir fırsat bugüne özel sizi bekliyor: Othello Classico Soffica Kaz Tüyü Yorgan indirime girdi. İşte detaylar...

Kış ayları geldiğinde, yatağında uzanıp sıcacık ve rahat bir uyku çekmek herkesin en büyük arzusu. İşte tam da bu noktada kaz tüyü yorganlar devreye giriyor. Kaz tüyünün doğal ve sağlıklı yapısıyla üretilen yorganlar sizi kışın soğuk gecelerinde ısıtırken konforlu bir uyku deneyimi de sunuyor. Kaliteli bir kaz tüyü yorgan arayışındaysanız bugüne özel indirime giren Othello Classico Soffica Kaz Tüyü Yorgan'ın tam size göre olduğunu da belirtelim. Detaylar aşağıda...

Uyurken üşümeye son: Othello Classico Soffica Kaz Tüyü Yorgan 195x215 cm

Adsız tasarım - 2024-10-23T161734.280

Othello Classico Soffica markasının ürettiği bu yorgan, hafif, sıcak tutan ve yumuşak yapısıyla öne çıkıyor. İç dolgusunda gerçek kaz tüyü bulunan yorgan kış soğuklarında sıcacık kalmanızı garantiliyor. Kaliteli malzemesi ve dokusuyla rakiplerini geride bırakan bu ürüne bir şans vermeye ne dersiniz?

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Gerçekten sıcacık tutuyor. Köy evimize aldık. Sobalı olması sebebi ile geç saatlerde soğuk oluyordu. Yorganı üzerine çektiniz mi soğuk falan kalmıyor."

  • "Çok çok iyi. Kesinlikle parasına değer."
Ürünü İncele

Sıklıkla birlikte alınan kaz tüyü yastık da indirimde!

Adsız tasarım - 2024-10-23T162029.376

Othello Classico Soffica Kaz Tüyü Yastık 50x70 cm da bugüne özel indirimde! Çok satanlar arasında yer alan yastığa bir şans vermek isterseniz ürün burada!

Bu içerik 23 Ekim 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İlginizi Çekebilir

TEMU'dan alıp ucuza getirebileceğiniz ürünler listesi

TEMU'dan alıp ucuza getirebileceğiniz ürünler listesi

 Stil sahibi kombinlere yaraşır bir ayakkabı: Camper Karst!

Stil sahibi kombinlere yaraşır bir ayakkabı: Camper Karst!

 Günün en iyi fırsatı! Stanley'in viral termosu indirime girdi

Günün en iyi fırsatı! Stanley'in viral termosu indirime girdi

 Stanley, Merrell, Philips ve daha pek çok markanın fırsat ürünleri burada

Stanley, Merrell, Philips ve daha pek çok markanın fırsat ürünleri burada

 Sony Playstation 5 Slim Oyun Konsolu günün fırsat ürünü oldu

Sony Playstation 5 Slim Oyun Konsolu günün fırsat ürünü oldu

 Paşabahçe'den Kütahya Porselen'e sevilen markaların indirimli ürünleri

Paşabahçe'den Kütahya Porselen'e sevilen markaların indirimli ürünleri

 Stok yapmalık fırsat! İndirimli Sleepy Bebek Bezleri burada

Stok yapmalık fırsat! İndirimli Sleepy Bebek Bezleri burada

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
yastık yorgan
İş birliği İçerikleri
Günün en iyi fırsatı! Stanley'in viral termosu indirime girdi

Günün en iyi fırsatı! Stanley'in viral termosu indirime girdi

Stil sahibi kombinlere yaraşır bir ayakkabı: Camper Karst!

Stil sahibi kombinlere yaraşır bir ayakkabı: Camper Karst!

ŞOK'a masaj tabancası geliyor!

ŞOK'a masaj tabancası geliyor!

Sony Playstation 5 Slim Oyun Konsolu günün fırsat ürünü oldu

Sony Playstation 5 Slim Oyun Konsolu günün fırsat ürünü oldu

TEMU'dan alıp ucuza getirebileceğiniz ürünler listesi

TEMU'dan alıp ucuza getirebileceğiniz ürünler listesi

Stok yapmalık fırsat! İndirimli Sleepy Bebek Bezleri burada

Stok yapmalık fırsat! İndirimli Sleepy Bebek Bezleri burada

Stok yapmalık fırsat! İndirimli Sleepy Bebek Bezleri burada

Stok yapmalık fırsat! İndirimli Sleepy Bebek Bezleri burada

Paşabahçe'den Kütahya Porselen'e sevilen markaların indirimli ürünleri

Paşabahçe'den Kütahya Porselen'e sevilen markaların indirimli ürünleri

A101’e gelsin diye beklediğimiz Beurer Ayak Banyosu alınır mı?

A101’e gelsin diye beklediğimiz Beurer Ayak Banyosu alınır mı?

Stanley, Merrell, Philips ve daha pek çok markanın fırsat ürünleri burada

Stanley, Merrell, Philips ve daha pek çok markanın fırsat ürünleri burada

Kuruyan cildinize merhem gibi gelecek nemlendiriciler

Kuruyan cildinize merhem gibi gelecek nemlendiriciler

Philips robot süpürgede kısa süreliğine 1000 TL üzeri indirim var

Philips robot süpürgede kısa süreliğine 1000 TL üzeri indirim var

Philips robot süpürgede kısa süreliğine 1000 TL üzeri indirim var

Philips robot süpürgede kısa süreliğine 1000 TL üzeri indirim var

Camper'ın en çok satan modeli! Bugüne özel indirimde, kaçırmayın

Camper'ın en çok satan modeli! Bugüne özel indirimde, kaçırmayın

Eşsiz lezzetteki Tchibo Variazione Çekirdek Kahve indirime girdi

Eşsiz lezzetteki Tchibo Variazione Çekirdek Kahve indirime girdi

Soğuk kış günlerine yaraşır! Jack&Jones şişme montta dev fırsat

Soğuk kış günlerine yaraşır! Jack&Jones şişme montta dev fırsat

"Hiç düşünmeden alın!" Dayanıklı, konforlu, su geçirmez...

"Hiç düşünmeden alın!" Dayanıklı, konforlu, su geçirmez...

Teknolojiye ayak uydurun! Cebinizi yakmayacak akıllı saatleri seçtik

Teknolojiye ayak uydurun! Cebinizi yakmayacak akıllı saatleri seçtik

Tümünü Gör
Benzer İndirim İçerikleri
Günün en iyi fırsatı! Stanley'in viral termosu indirime girdi

Günün en iyi fırsatı! Stanley'in viral termosu indirime girdi

Stil sahibi kombinlere yaraşır bir ayakkabı: Camper Karst!

Stil sahibi kombinlere yaraşır bir ayakkabı: Camper Karst!

ŞOK'a masaj tabancası geliyor!

ŞOK'a masaj tabancası geliyor!

Sony Playstation 5 Slim Oyun Konsolu günün fırsat ürünü oldu

Sony Playstation 5 Slim Oyun Konsolu günün fırsat ürünü oldu

TEMU'dan alıp ucuza getirebileceğiniz ürünler listesi

TEMU'dan alıp ucuza getirebileceğiniz ürünler listesi

Stok yapmalık fırsat! İndirimli Sleepy Bebek Bezleri burada

Stok yapmalık fırsat! İndirimli Sleepy Bebek Bezleri burada

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Menzil tarikatı liderlerinin miras kavgası! Görüntüler ortaya çıktı: "Sizinkiler dergah bastılar"

Menzil tarikatı liderlerinin miras kavgası! Görüntüler ortaya çıktı

SON DAKİKA | Narin Güran'ın son görüntüleri ortaya çıktı! Ölüme böyle gitmiş, cansız bedeni ise dereye böyle götürülmüş

Narin Güran'ın son görüntüleri ortaya çıktı!

Stil sahibi kombinlere yaraşır bir ayakkabı: Camper Karst bugüne özel indirimde

Stil sahibi kombinlere yaraşır bir ayakkabı: Camper Karst!

Afyonkarahisar'da zincirleme kaza! Karakol komutanı hayatını kaybetti oldu, 15 kişi yaralandı

Kazada astsubay hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı

Yaşlı adamı savcı olduğuna inandırıp bankadaki tüm parasını çaldı! Savcı kılığındaki dolandırıcı adamı 390 bin TL dolandırdı

Savcı olduğuna inandırdı 390 bin TL dolandırdı

Üsküdar'da dehşet! Emekli subay polise çekiçle saldırdı... Avukat oğlu silahla ateş etti! Görüntüler ortaya çıktı

Emekli subay polise çekiçle saldırdı! Avukat oğlu silahla ateş etti

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.