Kışın sıcak suyla banyo yapmak neden zararlıdır?

En sık karşılaşılan sorunlardan birisi olan cilt kuruluğuna özellikle kış aylarında daha çok rastlanıyor. Anadolu Sağlık Merkezi’nden Deri Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Coşkun Acay, kış mevsiminde cilt bakımında dikkat edilmesi gerekenlere dair bilgiler verdi.

Yaş ilerledikçe derinin su tutma kapasitesi azaldığından, kuruluk yakınması sıklaşır. Kuruluğun en sık kol ve bacaklarda görülmekle beraber vücudun her yerinde oluşabilir. Kış aylarında şiddetin artması sıklıkla kuruluğa eşlik eden başka problemleri de beraberinde getirir. Aşırı kuruluk; deri yoluyla bulaşan enfeksiyonların ve egzama oluşumuna neden olabilir.

Kış mevsiminde kuruluğu önlemek için kış ayları yaklaşırken temel cilt bakımında dikkat edilmesi gerekenler şöyle;

• Sıcak su cilt kuruluğunu arttıran en önemli faktörlerden biridir. Çok sıcak su ile yıkanmayın.

• Yıkanırken kurutmayan sabunlar, yağ içeren şampuanlar kullanın.

• Her banyo sonrası özellikle vücudunuza nemlendirici krem uygulayın.

• Yaşadığınız ortamlarda nem oranını arttıracak önlemler alın.

• Bol su için.

• Biotin, çinko, folik asit, omega -3 yağ asitlerinden zengin beslenin.

• Güneşe çıkmadan önce güneş koruyucu krem kullanın.

