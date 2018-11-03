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Kışın vazgeçilmez lezzeti kazlar kesim öncesi besiye alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2018 13:55 | Son Güncelleme

Türkiye'de kaz yetiştiriciliğinde söz sahibi illerden Kars'ta, besiciler kesim dönemi olan kış mevsimi öncesi kazlarını özel besiye aldı - Kaz besiciliği yapan Pakize Doğan: - "Nisan ayında yumurtadan çıkan kaz yavrularını ekim ayı ortalarına kadar köyümüzün meralarında besliyoruz. Daha sonra kazları kesilmeden önce yaklaşık 1,5 ay yalnızca arpayla besliyoruz ki et ve yağ tutsun. İyi bakmazsak et, yağ olmaz" - Besicilerden Ahmet Demirci: - "Kars kazıyla da meşhur bir yer, son zamanlarda batı illerindeki derneklerimizden kaza yoğun talep oluyor"

Türkiye'de kaz yetiştiriciliğinde söz sahibi illerden Kars'ta, kış mevsiminde kesimi yapılacak kazlar besiye alınmaya başlandı.

Kars'ın merkezi ile ilçe ve köylerinde ilkbaharın başlangıcında yumurtadan çıkan ve meralarda büyüyen kazlar, kış mevsimi öncesi havaların soğumasıyla kesime hazırlanıyor.

Ekim ayının sonuna doğru et ve yağ tutması amacıyla yaklaşık 1,5 ay boyunca yalnızca arpa yedirilerek ve günde 3 kez derelerde yüzdürülerek beslenen kazlar, kışın kesilerek piyasaya sürülüyor.

Etinin lezzetiyle bilinen Kars kazları, kış sofralarının vazgeçilmez yemekleri arasında yer alıyor.

Selim ilçesine bağlı Karahamza köyünde kaz besiciliği yapan Pakize Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl aşırı yağışlardan meralarda zengin bitki örtüsü oluştuğunu, bu nedenle kaz üretimi bakımından verimli bir dönem yaşadıklarını söyledi.

Doğan, kaz besiciliğinin büyük emek isteyen iş olduğunu belirterek, lezzetiyle ünlü Kars kazlarının bu kış da aynı beğeniyi sürdürebilmesi için çaba sarf ettiklerini bildirdi.

Kars kazının lezzetinin beslenmesindeki özel emek ve ilgiyle alakalı olduğunu anlatan Doğan, "Nisan ayında yumurtadan çıkan kaz yavrularını ekim ayı ortalarına kadar köyümüzün meralarında besliyoruz. Daha sonra kazları kesilmeden önce yaklaşık 1,5 ay yalnızca arpayla besliyoruz ki et ve yağ tutsun. İyi bakmazsak et, yağ olmaz." dedi.

Doğan, kazların özenle beslendiğini ifade ederek, "Şu an kazlarıma 3-4 ton arpa ayırdım ve yedirmeye başladım. Temiz olsunlar ve iyi beslensinler diye kazları derede yüzdürüyorum, büyük emek veriyoruz. Bu süreçte kar yağışlarının da başlamasıyla arpayla kar yedikten sonra kazlarımız kesilmeye hazır oluyor." diye konuştu.

- Bir kaz 4-5 kilodan az et vermiyor

Yaklaşık 7 ay besledikleri kazlarını satarak aile bütçesine katkı sağladıklarını vurgulayan Doğan, "Karahamza köyünde yetişen kazlar, çok farklı ve kaliteli oluyor. Bizim kazın biri 4-5 kilodan aşağı et vermiyor. Otlaklarımızda, derelerimizde büyüyorlar. Bize biraz destek verilse daha çok kaz yetiştirme imkanı buluruz. Kazlarımızı bu sene büyüklüğüne göre 150 liradan satışa sunacağız." ifadesini kullandı.

Besicilerden Ahmet Demirci de kazların kar, buz yemeden kesilmediğini söyledi.

Demirci, "Hafif bir kar yağdı yeterli olmadı. İyi bir kar yağdıktan sonra kazlarımızın kar, buz yemesi lazım ki etleri lezzetli olsun. Kars kazıyla da meşhur bir yer, son zamanlarda batı illerindeki derneklerimizden kaza yoğun talep oluyor. Aslında kaz besleyen özellikle bayanlarımıza yetkili organlar destek verseler kaz üretimi daha çok artar. Aile ve ülke ekonomisine büyük katkı sağlanır." açıklamasında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Kars kaz Sarıkamış

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