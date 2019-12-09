HABER

Kışın yağan karı saklayıp yazın satıyorlardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2019 16:16 | Son Güncelleme

Malatya’da kar yağması ile birlikte akıllara 50 yıl önce karların toplanıp satılması geldi.

Malatya’da kar yağması ile birlikte akıllara 50 yıl önce karların toplanıp satılması geldi. Kar satışı ile geçimlerini sağlayan vatandaşlar, o dönem yaşadıklarını anlattı.
Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Konak Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlar, kar yağışı ile birlikte eski günleri hatırladı. Yıllar önce, buzdolabının olmadığı yıllarda Konak’ta vatandaşlar kışın topladıkları karları açtıkları kuyularda muhafaza edip yaz aylarında satıyorlardı. Kar ve buz, yaz aylarında içecekleri soğutmak, yiyecekleri dondurmak ve serin tutmak amacıyla kullanılıyordu ve gündelik hayatın vazgeçilmez alışveriş ürünlerinden biriydi.
50 yıl öncesinde uğraştıkları bu mesleği göstermelik de olsa devam ettirmek isteyen Konak Yukarı Banazı Mahallesi’ndeki vatandaşlar, yarım asır önce uygulanan kar saklama yöntemini uyguladı.
Gençliğinde kar yağışı ile birlikte sakladıkları karı muhafaza ederek sonrasında sattıklarını anlatan Cumali Deniz, “50 sene önce biz burada komşularla toplanıp açtığımız kuyuya kar doldururduk” dedi. O dönemler kar yağışının çok olduğunu da ifade eden Deniz, “O zaman bu yağan kardan daha fazla kar yağışı olurdu. Mahalleliler ile akşama kadar kuyuya kar doldururduk. Sonra üzerine saman dökerdik. Bir süre sonra da bunu Malatya’ya satmaya götürürdük. Ekmek ile bulgur karşılığı veya para ile o karları satardık. Akşam oldu mu getirirdik o ekmeği eve. Ekmek çok olurdu. Çok olan ekmekleri damda kuruturduk. Uzun süre o ekmeği yerdik” diye konuştu.
Gençliğinde çok kar sattığını söyleyen Deniz, “Biz bu kar sattığımız zaman bizim maddi durumumuz iyiydi. O zamanlar maaş yoktu, çalışma yoktu ama kar satışı yüzünden para kazanırdık” ifadelerini kullandı.
Yine o dönemlerde amcasına kar satışında yardım eden Emir Altunsuyu’da ise kutuya doldurdukları karın üzerine donması için su döktüklerini, erimemesi için de ayakladıklarını söyledi.
Bu arada, Yukarı Banazı’da eskiden olduğu gibi karların kuyuya atılması sırasında Şair Hasan Aykanat da kar türküsü ile o günleri anımsattı.

PARTNER Kan donduran olay! Bakire kızları... Kan donduran olay! Bakire kızları...
Ünlü dağcı Palandöken'de yapay buz parkına tırmandıÜnlü dağcı Palandöken'de yapay buz parkına tırmandı
Rus Natalia'nın kedilerinin zehirlenmesine polis soruşturmasıRus Natalia'nın kedilerinin zehirlenmesine polis soruşturması
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Polis eşinin silahını alıp 'sıkayım mı' dedi, sonrası korkunç...

Polis eşinin silahını alıp 'sıkayım mı' dedi, sonrası korkunç...

Değiştirmeyi unutmayın! 31 Aralık son gün

Değiştirmeyi unutmayın! 31 Aralık son gün

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

‘Tuvaletçi başkan’ kendini savundu, dış güçleri işaret etti

‘Tuvaletçi başkan’ kendini savundu, dış güçleri işaret etti

Aynı kıyafeti giyince... 'Göğüs farkı'

Aynı kıyafeti giyince... 'Göğüs farkı'

Son anket sonucunu paylaşı! Böylesi görülmedi

Son anket sonucunu paylaşı! Böylesi görülmedi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Akdeniz'de art arda depremler!

Akdeniz'de art arda depremler!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Bolu'da deprem! Vatandaşlar sokağa döküldü

Bolu'da deprem! Vatandaşlar sokağa döküldü

Ceren'i duyunca gözyaşlarına boğuldu!

Ceren'i duyunca gözyaşlarına boğuldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Maltepe'deki esrarengiz ölümün sırrı ortaya çıktı

Maltepe'deki esrarengiz ölümün sırrı ortaya çıktı

Ceren'in katiliyle ilgili yeni görüntü! Cinayet öncesi zıpkın aradığı anlar ortaya çıktı

Ceren'in katiliyle ilgili yeni görüntü! Cinayetten 4 saat önce...

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk! 3 kararı veto etti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

Doktorun boğazını jiletle kesti, ifadesi şoke etti!

Doktorun boğazını jiletle kesti, ifadesi şoke etti!

Doğa Koleji öğretmenlerinin eylemine velilerden destek (Doğa koleji satılıyor mu?)

Doğa Koleji eyleminde yeni gelişme

Şarkıcı Yılmaz Çelik'e 'terör' gözaltısı

Şarkıcı Yılmaz Çelik'e 'terör' gözaltısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.