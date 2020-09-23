Kişinin kendi kanı ile tedavi hangi hastalıklarda kullanılır? Uzmanlardan alerji tedavisi uyarısı!

Kişinin kendi kanıyla tedavi yönteminin besin alerjisinde kullanılması, ölümcül sonuçlara neden olabilir. Bu tedavinin, astımlı hastalarda kullanılabilmesi için yeterince çalışma yoktur. Bu yöntemin sadece, standart tedavilere cevap vermeyen ve alerji uzmanlarınca seçilmiş bazı kronik kurdeşenli hastalarda yapılması doğru olacaktır.

KENDİ KANIYLA TEDAVİ NEDİR VE NASIL YAPILIR?

Kendi kanıyla tedavi yöntemi; damardan kan alınarak, kas içine enjekte edilerek yapılmaktadır. Bu yönteme, otohemoterapi tedavisi denilmektedir. Bazen de kanın serumu ayrılarak, serum kas içine enjekte edilir. Bu tedavi yöntemine, otolog serum tedavisi denilir. Bu tedavi şekillerine zaman zaman, kendi kanıyla aşılama yöntemi de denilmektedir.

KENDİ KANIYLA TEDAVİ HANGİ HASTALIKLARDA ETKİLİDİR?

Kendi kanıyla tedavi yöntemi, Hint tıbbında sıklıkla kullanılmakta olduğunu biliyoruz. Bu yöntem çok eskilere dayanır. Neredeyse yüz yıl öncesinde kullanılmaya başlanmıştır. Bu tedavi özellikle; otoimmün cilt hastalıkları, kurdeşen ve astım hastalığında kullanılmıştır.

KRONİK KURDEŞEN HASTALARINDA FAYDALI MI?

Bu tedavi yöntemi, özellikle kronik kurdeşen hastalarında tercih edilmektedir. Kronik kurdeşeni olan ve özellikle otoimmün kaynaklı olan tipinde sıklıkla kullanılır. Bu tür hastalarda, kurdeşene neden olan otoantijen olarak bilinen ve kurdeşene neden olan maddelerin salınmasını engelleyerek, fayda sağlamaktadır. Kronik kurdeşenli hastalardan; özellikle diğer tedaviye cevap vermeyen hastalarda, başarılı sonuçlar bildirilmiştir. Bazı çalışmalarda ise fayda sağlamadığı görülmüştür. Hangi tip kronik kurdeşenli hastanın, tedaviden fayda göreceğine ise alerji uzmanlarınca yapılan testle karar verilmektedir.