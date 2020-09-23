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Kişinin kendi kanı ile tedavi hangi hastalıklarda kullanılır? Uzmanlardan alerji tedavisi uyarısı!

SAĞLIK HABERLERİ  | 23.09.2020 11:06 | Son Güncelleme

Kişinin kendi kanı ile tedavi son dönemlerde fazlaca kullanılmaya başlanıldı. Peki bazı hastalıklarda etkili olduğu görülen kişinin kendi kanıyla tedavi yöntemi gerçekten işe yarıyor mu? Hangi hastalıklarda kullanılıyor? Bu tedavi; astım hastalarında ve besin alerjisi olan kişilerde kullanılabilir mi? Riskleri nelerdir? Alerji ve Astım Derneği Başkanı Prof. Dr. Ahmet Akçay, açıkladı.

Kişinin kendi kanı ile tedavi hangi hastalıklarda kullanılır? Uzmanlardan alerji tedavisi uyarısı!

Kişinin kendi kanıyla tedavi yönteminin besin alerjisinde kullanılması, ölümcül sonuçlara neden olabilir. Bu tedavinin, astımlı hastalarda kullanılabilmesi için yeterince çalışma yoktur. Bu yöntemin sadece, standart tedavilere cevap vermeyen ve alerji uzmanlarınca seçilmiş bazı kronik kurdeşenli hastalarda yapılması doğru olacaktır.

KENDİ KANIYLA TEDAVİ NEDİR VE NASIL YAPILIR?

Kendi kanıyla tedavi yöntemi; damardan kan alınarak, kas içine enjekte edilerek yapılmaktadır. Bu yönteme, otohemoterapi tedavisi denilmektedir. Bazen de kanın serumu ayrılarak, serum kas içine enjekte edilir. Bu tedavi yöntemine, otolog serum tedavisi denilir. Bu tedavi şekillerine zaman zaman, kendi kanıyla aşılama yöntemi de denilmektedir.

KENDİ KANIYLA TEDAVİ HANGİ HASTALIKLARDA ETKİLİDİR?

Kendi kanıyla tedavi yöntemi, Hint tıbbında sıklıkla kullanılmakta olduğunu biliyoruz. Bu yöntem çok eskilere dayanır. Neredeyse yüz yıl öncesinde kullanılmaya başlanmıştır. Bu tedavi özellikle; otoimmün cilt hastalıkları, kurdeşen ve astım hastalığında kullanılmıştır.

KRONİK KURDEŞEN HASTALARINDA FAYDALI MI?

Bu tedavi yöntemi, özellikle kronik kurdeşen hastalarında tercih edilmektedir. Kronik kurdeşeni olan ve özellikle otoimmün kaynaklı olan tipinde sıklıkla kullanılır. Bu tür hastalarda, kurdeşene neden olan otoantijen olarak bilinen ve kurdeşene neden olan maddelerin salınmasını engelleyerek, fayda sağlamaktadır. Kronik kurdeşenli hastalardan; özellikle diğer tedaviye cevap vermeyen hastalarda, başarılı sonuçlar bildirilmiştir. Bazı çalışmalarda ise fayda sağlamadığı görülmüştür. Hangi tip kronik kurdeşenli hastanın, tedaviden fayda göreceğine ise alerji uzmanlarınca yapılan testle karar verilmektedir.

YETERİNCE ÇALIŞMA OLMADAN, ATOPİK DERMATİTLİ (EGZAMA) HASTALARDA UYGULANMASI DOĞRU DEĞİL!

Atopik dermatitte kendi kanıyla tedavi yöntemi, daha farklı bir metotla uygulanmıştır. Hastanın kendi kanı bir ünite alınarak, bu kandan elde edilen IgG tedavisi uygulanarak yapılmaktadır. Bu yöntemle, faydalı bulan çalışmalar vardır. Ancak kronik ürtiker yöntemindeki şekliyle yapılan tedaviyle ilgili bir çalışma yoktur. Bu nedenlerle; yeterince bir çalışma olmadan, bu yöntemin atopik dermatitli hastalarda kullanılması doğru değildir.

ASTIM HASTALARINDA FAYDA SAĞLAR MI?

Astım hastalığında da bu yöntemin, 90 yıl önce denendiği görülmektedir. Bu tedaviyi kullanan astımlı hastalarda, düzelme olduğu bildirilmiştir. Ancak daha sonraki zamanlarda, bu tedavisinin etkili olduğunu gösteren herhangi bir çalışma yoktur. Bu sebeple; bu tedavinin astımlı hastalarda kullanılması çok uygun gibi görünmüyor, daha detaylı araştırmalara gerek vardır. Çünkü astım tedavisinde kullanılan alerji aşısı tedavisi ile, alerjik astımlı hastaların birçoğunda yaşam kalitesi fazlasıyla artmaktadır.

BESİN ALERJİSİNDE KULLANILMASI DURUMUNDA ALERJİK ŞOK RİSKİ VAR!

Bu tedavi yöntemi, besin alerjisinin tedavisinde denenmemiştir. Bu tedavinin özellikle; alerjik şoka neden olabilecek ciddi besin alerjisinde kullanılması son derece sakıncalıdır. Çünkü bu tedavinin etkisi bilinmemekte olduğundan ve ciddi alerjik hastalarda ölümcül sonuçlarla karşı karşıya kalabiliriz.

Sonuç olarak; kendi kanıyla tedavi yöntemi özellikle; standart tedavilere cevap vermeyen ve özellikle otoimmün mekanizmalar sonucu gelişen kronik kurdeşen tedavisinde kullanılabilir. Ancak; astım, alerjik nezle, besin alerjisi gibi hastalarda kullanılması doğru değildir. Özellikle besin alerjisinde kullanılması, ölümcül sonuçlara neden olabilir.

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