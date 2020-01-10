“Kısırlığın altında yatan nedenlere dikkat”

İSTANBUL, (DHA) KISIRLIK her 100 çiftten 1’inde görülürken sigara kullanımı, aşırı kafein tüketimi, kilo alımı kısırlığa neden olabiliyor. Op. Dr. Beyhan Badoğlu, halk arasında kısırlık olarak bilinen infertiliteye ilişkin “Kadınlarda infertilite nedenleri arasında yumurtalık hastalıkları, aşırı kilo alımı, adet düzensizliği, diyabet, tiroid ve karaciğer hastalıkları yer alıyor” dedi.

Çamlıca Medipol Üniversite Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nden Op. Dr. Beyhan Badoğlu, kısırlık yani infertilite rahatsızlığının altında yatan faktörlere dikkat çekti. Badoğlu, her 100 çiftten 20’sinde görülen kısırlığın yaş ilerledikçe sıklaştığını belirterek “Kadının yaşının ilerlemesi ile birlikte gebelik şansı ciddi bir düşüş izler. Bu açıdan 35 yaşını geçmiş ve 6 ayın üzerinde kısırlık problemi olan kadınların acilen jinekolojik değerlendirmeleri yapılmalı.

KISIRLIĞIN NEDENLERİ KADIN VE ERKEKLER ARASINDA YARI YARIYA PAYLAŞILIYOR

Erkeklerde yaşın infertiliteye etkisi kadınlarda olduğu kadar belirgin değil. Kısırlık nedenleri genel olarak erkek ve kadınlar arasında yarı yarıya paylaşılıyor” dedi. Kadınlarda görülen infertilitede en sık rastlanan sebepler arasında yumurtalık hastalıkları olduğuna değinen Badoğlu “Endometriozis, çikolata kisti, yumurtlama bozuklukları, polikistik over sendromu, erken menopoz gibi nedenler, tiroid bezindeki aksaklıklar adet döngüsünü etkileyerek kısırlığa neden olabiliyor. Ayrıca radyoterapi ve kemoterapi de kadının üreme becerisini etkiler. Özellikle üreme sistemi ile ilgili geçirilmiş kanser öyküsü, alınan tedaviler infertiliteye sebep olabilir. Geç ergenlik, adet olamama, karaciğer rahatsızlığı, diyabet gibi rahatsızlıklar da kadında kısırlığa neden olabilir” diye konuştu.