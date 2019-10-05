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Kısırlık sorunu olan erkeğe baba olma umudu: ROSI tekniği

SAĞLIK HABERLERİ  | 05.10.2019 12:30 | Son Güncelleme

Erkek kısırlığı üzerine yaptıkları çalışmada, elde edilen verilerin yüz güldürücü olduğunu söyleyen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof.

Erkek kısırlığı üzerine yaptıkları çalışmada, elde edilen verilerin yüz güldürücü olduğunu söyleyen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Timur Gürgan, “Spermlerin özel tekniklerle, bir çeşit elektrikle yumurtaya yapışmasını sağlayarak, döllenmeyi oluşturabildik. Bu önemli bir çığır açtı. Bu tekniğe, Round Spermatid Enjeksiyonu (ROSI) diyoruz” dedi.
Üreme Tıbbı ve Cerrahisi Derneği (ÜTCD) tarafından bu yıl 7’ncisi düzenlenen ÜTCD Kongresi, 945 katılımcının yanı sıra 115 Türk, 23 yabancı konuşmacı ile başladı. Kongrede, üreme tıbbı ve cerrahisi alanındaki tartışmalı ve güncel konular, dünyada ve Türkiye’de üreme endokrinolojisi, infertilite, yardımcı üreme teknikleri, insan üremesi ile ilgili genetik ve moleküler biyoloji; yeni teknik gelişmeler ile ilgili çalışmalar yapan klinisyenler ve bilim insanları tarafından interaktif bir şekilde tartışılıyor.
Kongreden sonra açıklamalarda bulunan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı ve Üreme Tıbbı ve Cerrahisi Derneği (ÜTCD) Başkanı Prof. Dr. Timur Gürgan, erkekler de kısırlık sorunu ve tedavi yöntemi hakkında bilgilendirmelerde bulundu.
Gürgan, erkek sperminde meydana gelen problemlerin başında, olgunlaşma ve genetik problemler olduğunu kaydetti.

“Elde ettiğimiz veriler yüz güldürücü”
Kısırlıkla ilgili çeşitli testler yaptıklarını söyleyen Gürgan, “Şimdiye kadar çözemediğimiz en önemli sorun, testislerde sperm yapımının azaldığı ve olgunlaşmamış spermlerin ortada olduğu. Hatta bazı ameliyatlarla hiç sperm bulamadığımız, yumurtayı dölleyemediğimiz olgularla uğraşıyorduk. Son yıllarda yapmış olduğumuz çalışmalar var. Özellikle Japon grubuyla yaptığımız çalışmalar 2 senedir sürüyor. Bu çalışmalarda elde ettiğimiz veriler yüz güldürücü” dedi.

“Bu önemli bir çığır açtı”
Yaptıkları olgularla, erkeklerin testislerinden elde edilen numunelerle, gelişmemiş ve yuvarlak spermler bulduklarını kaydeden Prof. Dr. Timur Gürgan şöyle konuştu:
“Bu spermlerin elektrofuzyon tekniği ile yumurtaya yapışmasını sağlayarak, döllenmeyi oluşturabildik. Bu önemli bir çığır açtı. Bu tekniğe, Round Spermatid Enjeksiyonu (ROSI) diyoruz. Yaptığımız bu teknikle spermin yumurtayı döllediği, gelişmenin iyi şekilde ilerlediği ve döllenmiş yumurtaların kadın rahmine verildiğinde gebelik oluştuğu artık bir hakikat. Şimdiye kadar çok umutsuz olan ve gelişmemiş yuvarlak sperm bulunmasına rağmen olumlu sonuç alınmayan durumlarda, ROSI tekniği yeni bir umut ışığı oldu”
Konuyla ilgili çalışmaların devam ettiğini belirten Gürgan, bu tekniği kullanarak gebelik elde eden hastaların olduğunu vurguladı.
Gürgan, “Özelikle bir konuya değinmek istiyorum. Bu sihirli bir teknik değil. Çok dikkatli yapılması gerekiyor. Tecrübeli, iyi yerlerde, ranta kaçmadan. Özel ve uygun hastalara yapıldığı zaman, çocuk şansı olmayan çiftlere umut ışığı oluyor. Bizde bunu Türkiye’de başaran bir merkeziz. 2 senenin sonunda ilk gebelikleri elde ettik” ifadelerini kullandı.
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Timur Gürgan, ROSI tekniği ile oluşan gebelik oranlarının yüzde 20 aralığında görüldüğünü, sıfır şansı olan çiftlerin bu orana ulaşmasının tıp için önemli bir adım olduğunu da sözlerine ekledi.

Kısırlık sorunu olan erkeğe baba olma umudu: ROSI tekniği

Kısırlık sorunu olan erkeğe baba olma umudu: ROSI tekniği

Kısırlık sorunu olan erkeğe baba olma umudu: ROSI tekniği

Kısırlık sorunu olan erkeğe baba olma umudu: ROSI tekniği

Kısırlık sorunu olan erkeğe baba olma umudu: ROSI tekniği

Kısırlık sorunu olan erkeğe baba olma umudu: ROSI tekniği

Kısırlık sorunu olan erkeğe baba olma umudu: ROSI tekniği

Kısırlık sorunu olan erkeğe baba olma umudu: ROSI tekniği

Kısırlık sorunu olan erkeğe baba olma umudu: ROSI tekniği

Kısırlık sorunu olan erkeğe baba olma umudu: ROSI tekniği

Kısırlık sorunu olan erkeğe baba olma umudu: ROSI tekniği

Kısırlık sorunu olan erkeğe baba olma umudu: ROSI tekniği

Kısırlık sorunu olan erkeğe baba olma umudu: ROSI tekniği
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