Kişisel bakım ürünleri Antarktika kıyılarını da kirletti

İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsünden oşinograf Prof. Dr. Cem Gazioğlu, yaptığı açıklamada, iki yıl önce gerçekleştirilen Türk Arktik Bilimsel Seferi kapsamında Antarktika'ya giderek mikroplastik örneklemesi üzerine çalışma yaptıklarını söyledi.

Çalışmaları Prof. Dr. Nuray Çağlar, Doç. Dr. Abdullah Aksu ve Burak Karacık ile yürüttüklerini dile getiren Gazioğlu, toplanan numunelerde mikroplastik bulduklarını belirtti.

Gazioğlu, 5 mikrometrenin altındaki örnekleri mikroplastik olarak adlandırdıklarını ifade ederek "Örneklerimizin yüzde 70'inde mikroplastiğe rastlamamız bizi çok şaşırttı. Daha da kötüsü örneklerimizin yüzde 40'ında fiber parçaları da gördük. Bu da bizim için bir sürpriz oldu. Bu mikroplastikten çıkıyor, deniz çöpüne giriyor çünkü fiber artık deniz çöpü sınıflamasına giriyor. Bu yüzdeler, çok yüksek yüzdeler. Antarktika için bizi şaşırtan yüzdeler." açıklamasını yaptı.

Buldukları örneklerin kozmetiklerin de içinde yer aldığı kişisel bakım ürünlerinde bulunan genç mikroplastik olduğuna dikkati çeken Gazioğlu, "Antarktika'ya plastiklerin parçalana parçalana gelmesini beklerken genç, birincil mikroplastik bulmamız bizi çok şaşırttı." dedi.