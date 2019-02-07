HABER

Kişisel bakım ürünlerinde Avrupa’daki ihracat payımız artacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2019 09:11 | Son Güncelleme

Sarımsak özü ve birçok bitki özü ile özel olarak formüle edilen Zigavus Pharma ürünlerinin Avrupa’daki eczanelerden sonra, kozmetik ve kişisel bakım marketlerinin raflarına da gireceğini bildiren markanın Genel Koordinatörü Fatma Yeşilova, sektörde bir ilke imza attıklarını ifade etti.Türkiye’de ve Avrupa’da, saç dökülmesi ve saçlı deri hastalıklarıyla mücadele edecek bitkisel formüle sahip olan şampuanlarının eczanelerde satılan ilk Türk şampuanı olma unvanına sahip olduğunu kaydeden Fatma Yeşilova, “Türkiye başta olmak üzere, Avrupa ve Asya’da 70’i aşkın ülkede, eczanelerden temin edilebilecek özel olarak tasarlanmış ürünlerimiz, şimdi de kişisel bakım ve kozmetik sektörünün birçok dev isimlerinin raflarında da kendi gösterecek.

Kişisel bakım ürünlerinde Avrupa’daki ihracat payımız artacak

Sarımsak özü ve birçok bitki özü ile özel olarak formüle edilen Zigavus Pharma ürünlerinin Avrupa’daki eczanelerden sonra, kozmetik ve kişisel bakım marketlerinin raflarına da gireceğini bildiren markanın Genel Koordinatörü Fatma Yeşilova, sektörde bir ilke imza attıklarını ifade etti.
Türkiye’de ve Avrupa’da, saç dökülmesi ve saçlı deri hastalıklarıyla mücadele edecek bitkisel formüle sahip olan şampuanlarının eczanelerde satılan ilk Türk şampuanı olma unvanına sahip olduğunu kaydeden Fatma Yeşilova, “Türkiye başta olmak üzere, Avrupa ve Asya’da 70’i aşkın ülkede, eczanelerden temin edilebilecek özel olarak tasarlanmış ürünlerimiz, şimdi de kişisel bakım ve kozmetik sektörünün birçok dev isimlerinin raflarında da kendi gösterecek. Markamız sektöre girdiği andan itibaren, ilk sarımsak özlü şampuanı üretmenin yanı sıra, saç dökülmesi, saç bakımı, cilt bakımı ve birçok saçlı deri hastalığı ile savaşan özel ürünlerle de birçok ilke imza atmıştır. Özellikle saç kaybını önlemek amacıyla üretilmiş olan şampuanlar, probiyotik içeriği ile yine Türkiye’de ve sektörde bir ilktir” dedi.
Türkiye’de 28 bini aşkın eczanede ürünlerinin satışının yapıldığını ifade eden Yeşilova, saç dökülmesiyle mücadelenin yanı sıra, uzama sorunları, kuruluk, saçta kopma, işlem görmüş veya boya uygulanmış saçların sağlığına kavuşma konusunda yardımcı olacak birçok bitkisel ürünlerinin olduğunu vurgulayarak, “Erkek, kadın ayırmadan herkese ve her sıkıntıya yardımcı olacak ürünlerimiz mevcut. Eczacınıza danışarak ya da sitemizden inceleyerek kendinize en uygun ürünü rahatça seçebilirsiniz. Eczanelerde satışı yapılan şampuanlarımızla oluşturduğumuz yurt dışı distribütörlük ağına, yeni bayilikler ekleyerek yolumuza devam ediyoruz. Bunun yanı sıra, Private Label olarak birçok firmayla da görüşmelerimiz sürüyor. Ürünlerimizin satışı halen Avrupa’nın seçkin eczanelerinde devam ediyor. Kısa bir süre sonra Avrupa’nın kozmetik kişisel bakım marketlerinde de olacağız. Bu, ülkemiz adına büyük bir gurur olacaktır" ifadelerini kullandı.

İhracatta hedef 130 ülke
2019 sonuna kadar ihracat yaptıkları ülke sayısını 50’den 70’e çıkartmayı hedeflediklerini belirten Yeşilova " İhracat yaptığımız ülkelerin sayısını kısa sürede 50’yi aşmış durumda. Bu ülkeler arasında; Fransa, İngiltere, Almanya, Hollanda, Irak, Azerbaycan, Özbekistan, Belçika, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Ermenistan ve diğer Avrupa ülkeleri bulunuyor. 2019 yılı sonuna kadar ihracat yaptığımız ülkelerin sayısını yüzde 40 arttırarak kapasitemizi daha da geliştirmeyi planlıyoruz" şeklinde konuştu.

PARTNER33 yıl sonra Çernobil'de ilginç keşif33 yıl sonra Çernobil'de ilginç keşif
Manisa'da dehşet! Kahvehaneye pompalı tüfekle saldırdıManisa'da dehşet! Kahvehaneye pompalı tüfekle saldırdı
Kartal'da bina çöktü! Kartal'da bina çöktü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi

Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi

Türkiye'den Suriye hakkında çok kritik açıklama!

Türkiye'den Suriye hakkında çok kritik açıklama!

Büyük kolaylık! Artık internetten yapılabilecek

Büyük kolaylık! Artık internetten yapılabilecek

Galatasaray yarı finale göz kırptı!

Galatasaray yarı finale göz kırptı!

Dehşet evi! Her şey erkek arkadaşı geldikten sonra yaşandı!

Dehşet evi! Her şey erkek arkadaşı geldikten sonra yaşandı!

Çöken binada ölen ve yaralananların kimlikleri belli oldu

Çöken binada ölen ve yaralananların kimlikleri belli oldu

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Meteoroloji'den yeni uyarı! Okullar tatil edildi, alarma geçildi

Meteoroloji'den yeni uyarı! Okullar tatil edildi, alarma geçildi

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Antalya'da okullara hortum ve fırtına tatili

Antalya'da okullara hortum ve fırtına tatili

HDP’li başkan adayı seçim bürosu açılışında gözaltına alındı

HDP’li başkan adayı seçim bürosu açılışında gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Manisa'da dehşet! Kahvehaneye pompalı tüfekle saldırdı

Manisa'da dehşet! Kahvehaneye pompalı tüfekle saldırdı

Kartal'da bina çöktü!

Kartal'da bina çöktü!

Sebze pahalı deyip evinin salona sera kurdu

Sebze pahalı deyip evinin salona sera kurdu

Tüm köy su altında kalmıştı! Evler yeniden ortaya çıktı

Tüm köy su altında kalmıştı! Evler yeniden ortaya çıktı

Şule Çet davasında yeni gelişme! Dikkat çeken bardak detayı

Şule Çet davasında yeni gelişme! Dikkat çeken bardak detayı

Omar'dan ABD'ye Suudi Arabistan eleştirisi

Omar'dan ABD'ye Suudi Arabistan eleştirisi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.