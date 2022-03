Kişisel bakımına önem veren her erkeğin olmazsa olmazları

Kadınların olduğu kadar erkeklerin de kişisel bakıma ihtiyacı var. Düzenli olarak nemlendirici kullanmak, saç ve sakalları şekillendirmek, deodorant, parfüm gibi ürünleri kullanmak; bakım rutinlerinde mutlaka yer almalı. Siz de kişisel bakımınıza özen gösteriyor ve doğru ürünleri kullanmak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Bakım rutininizde yer alması gereken ürünleri sizler için bir araya getirdik. Listemizi inceleyerek beğendiğiniz ürünleri güvenle satın alabilirsiniz. O zaman vakit kaybetmeden başlayalım.

1. Sakalınızı kolayca şekillendiren Braun Tıraş Seti

Görünüşüne özen gösteren erkekler, sakal bakımına dikkat etmeli. Aşırı uzun ve dağınık duran sakallar kötü ve bakımsız bir görünüme neden olabilir. Braun Tıraş Seti, farklı boydaki başlıklarıyla sakallarınızı istediğiniz boyda şekillendirmenize yardımcı oluyor. Bu sayede sakallarınız terli ve toplu görünüyor. Ayrıca ürünü saçınızı kesmek içinde tercih edebilirsiniz. 8 saatte tam olarak şarj olan makine, 80 dakika kesintisiz kullanım sunuyor. Böylece tıraşınız yarıda kalmıyor. Su ile yıkanabilen ürünü kolayca temizleyebilirsiniz. Set içinde bulunan Gillette SkinGuard, yüz hatlarınıza tam olarak oturuyor. Bu sayede yüzünüzdeki istenmeyen kılları mükemmel şekilde temizliyor.

2. Tahrişi önleyen Nivea Tıraş Losyonu

Her gün tıraş olmak zorunda olan erkeklerin en büyük problemi kuşkusuz tıraş sonrası oluşan yanma hissi. Sürekli tıraş olmak cildin tahriş olmasına ve kızarıklık oluşmasına neden olabilir. Tıraş sonrası cildinizin rahat etmesini istiyorsanız Nivea Tıraş Losyonu'nu tercih edebilirsiniz. Papatya ve deniz yosunu içeriğine sahip ürün, cildinizin yatışmasını sağlıyor. Bu sayede tıraş sonrası oluşan tahrişi azaltıyor ve tenin rahatlamasına yardımcı oluyor. Vücut tarafından hızlıca emilen losyon, ciltte yapışkan bir his bırakmıyor. Yüzde oluşan gerilme hissini azaltarak cildi yumuşatıyor. Ayrıca ferahlatan serin bir his uyandırıyor. Güzel kokusuyla da dikkatleri üzerinize çekiyor.

3. Canlı bir yüz için CeraVe Nemlendirici Krem

Kişisel bakımına önem veren erkeklerin bir diğer olmazsa olmazı, yüz bakımı. Güzel ve bakımlı bir yüze sahip olmak için cildin günlük nem ihtiyacının karşılanması oldukça önemli. Nemlendirilmeyen cilt, kuru ve kötü bir görüntüye sahip olabilir. CeraVe Nemlendirici Krem, geliştirilmiş formülünde yer alan seramid ve hyalüronik asit sayesinde yüz bakımı için gereken tüm ihtiyacı karşılıyor. Koruyucu bariyeri onaran ve tenin nemlenmesini sağlayan ürün, canlı ve sağlıklı bir görünüm sunuyor. Kontrollü salınım teknolojisiyle içinde bulunan aktif bileşenler, ciltte uzun süre kalarak yüzün gün boyu nemli olmasını sağlıyor.

4. Kırışıklıkları azaltan Truskin Naturals Yaşlanma Karşıtı Serum

Yaşlanma belirtileriniz başladıysa yaşlanma karşıtı ürünleri günlük bakım rutininize ekleyebilirsiniz. Bu sayede cildinizde oluşan ince çizgi ve kırışıklıkları azaltabilir uzun süreli kullanımda ise yok edebilirsiniz. Doğru sonuçları almak için doğru ürünleri kullanmak gerekiyor. Hangi ürünü kullanacağınızı bilmiyorsanız Truskin Naturals Yaşlanma Karşıtı Serum'u tercih edebilirsiniz. Güçlü Anti-Aging formülüyle vücuttaki kolajeni artıran ürün, ince çizgilerin gözler görülür şekilde azalmasını sağlıyor. Gözeneklerin küçülmesini sağlayarak siyah noktaların azalmasına yardımcı oluyor. İçeriğindeki E vitaminiyle cildi besliyor ve yüze canlı görünüm kazandırıyor.

5. Temiz bir yüz için Neutrogena Visibly Yüz Temizleme Jeli

Gün boyu yüzde biriken kirler gözeneklerin kapanmasına neden oluyor. Cildin nefes almasını önlüyor aynı zamanda siyah noktaların ve sivilcelerin oluşmasına sebebiyet veriyor. Neutrogena Visibly Yüz Temizleme Jeli, salisilik asit içeriğiyle yüzünüzü derinlemesine temizliyor. Bu sayede kir ve yağdan kapanan gözeneklerin açılmasına yardım ediyor. Böylece siyah nokta ve sivilcelerin yok olmasını sağlıyor. Cilt bariyerinin korunmasına yardımcı olarak yeni sivilcelerin oluşmasını engelliyor. Temiz ve canlı bir görünüme kavuşmanızı sağlıyor. Pürüzsüz ve güzel bir cilde ulaşmanız için gereken tüm desteği sunuyor. Özel formülü sayesinde hassas cilde sahip olanlar da rahatlıkla ürünü tercih edebilir.

6. Göz torbalarını azaltan L'Oréal Paris Revitalift Lazer Göz Bakım Kremi

Cildinde yaşlanma belirtileri başlayan erkekler, günlük bakımına mutlaka göz kremi eklemeli. Özellikle göz çevresinde oluşan ince çizgiler rahatsız edici olabilir. Bu ince kırışıklıkları doğru ürünleri kullanarak derinleşmeden azaltmak ve onlardan kurtulmak mümkün. Siz de kırışıklıklarınızdan kurtulmak ve daha genç bir görünüm kazanmak istiyorsanız L'Oréal Paris Revitalift Lazer Göz Bakım Kremi'ni kullanabilirsiniz. Parçalanmış hyalüronik asit sayesinde cildinize hızlıca nüfuz ediyor ve kırışıklık görünümünü kısa sürede azaltıyor. Kafein içeriği ve metal başlığıyla göz torbalarının gözle görülür şekilde azalmasına yardım ediyor. Şişkinlikleri yok ediyor ve göz altının daha aydınlık görünmesine katkıda bulunuyor.

7. Kötü kokuyu önleyen Rexona Men Deodorant

Yoğun bir iş gününde doğru deodorant kullanılmazsa aşırı terleme ve koku kaçınılmaz oluyor. Bakımlı erkekler ter kokusu konusunda da hassas davranmalı. Mentol ferahlığına sahip Rexona Men Deodorant, 48 saat boyunca koku ver ter oluşumunu önlüyor. Bu sayede en stresli yoğun günde bile ter oluşumuna izin vermiyor. Alkol içermeyen ürünü tıraş sonrasında rahatlıkla kullanabilirsiniz. Cilt tarafından kolayca emilen deodorant, koltuk altı tahrişine neden olmuyor. MotionSense teknolojisi sayesinde vücuda yerleşen kapsüller siz hareket ettikçe patlıyor. Böylece gün boyu etrafa temiz ve ferah bir koku yayıyor.

8. Benzersiz kokusuyla Versace Dylan Blue Pour Homme Parfüm

Kişisel bakımına önem veren erkeklerin olmazsa olmazları arasında elbette, parfümler de bulunuyor. Parfüm, erkeğin karakterini dışarıya yansıtan bir kişisel bakım ürünü. Çünkü tercih ettiğiniz koku, kişiliğiniz hakkında ipuçları veriyor. Dikkat çekmeyi seven öz güvenli erkekler için bir tavsiyemiz var. Versace Dylan Blue Pour Homme Parfüm'ü yoğun odunsu aromasıyla kış aylarında tercih edebilirsiniz. İçeriğinde bulunan bergamot, greyfurt, incir yaprağı ve turunçgiller sayesinde benzersiz bir koku sunuyor. Uzun süreli kalıcılığıyla gittiğiniz her yerde kokunuzla dikkat çekebilirsiniz. Eşsiz kokusu sayesinde kendinize olan özgüveninizi artırıyor. Şık şişe tasarımı ise ürünün dikkat çeken diğer özelliklerinden biri.

9. Temiz dişler için Oral-B D150 Diş Fırçası

Diş bakımı kişisel bakımına dikkat eden erkekler için önemli konuların başında geliyor. Dişleri düzgün şekilde fırçalamamak ağızda bakterilerin çoğalmasına ve ağız kokusu oluşmasına neden olabilir. Doğru ürün kullanılmaz ise diş tartarlarının çoğalmasına hatta diş kaybına kadar yol açabilir. Oral-B D150 Diş Fırçası, sıradan diş fırçalarına kıyasla dişlerinizi daha ayrıntılı temizliyor. Tartar oluşumunu önleyen ve bakterilerin azaltan ürün, ağız kokusuna engel oluyor. Gövde kısmında yer alan zamanlayıcı sayesinde diş temizliği için gereken 2 dakikayı sizin için sayıyor. Fırçalanan alanı değiştirmeniz için ürün, her 30 saniyede bir titreşimle sizi uyarıyor.

10. Gür saçlar için Bioxcin Forte Saç Dökülmesine Karşı Şampuan

Saç dökülmesi birçok erkeğin korkulu rüyası. Bu sorundan kurtulmak ise Bioxcin Forte Saç Dökülmesine Karşı Şampuan ile oldukça kolay. Saç köklerini derinlemesine besleyen ürün, saç dökülmesini azaltıyor. B11 içeriği yoğun saç dökülmelerinin azalmasına yardımcı oluyor. Tüm saç tipleri için uygun olan şampuan, zeytin yaprağı ekstresi sayesinde saçınızın parlak ve canlı görünmesine destek oluyor. Düzenli kullanımda saç dökülmelerini durduran ürün, daha gür saçlara kavuşmak isteyenler için etkili bir yardımcı.