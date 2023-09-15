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Kişisel bakımına önem verenlerin kaçırmaması gereken indirimli ürünler

13.09.2023 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amazon, "Okula ve Şehre Dönüş" kampanyası çerçevesinde birçok kişisel bakım ürününü uygun fiyat fırsatlarıyla sizlere sunuyor. Eğer bu indirimleri kaçırmak istemiyor ve kişisel bakım kategorisindeki eksiklerinizi tamamlamayı planlıyorsanız 18 Eylül'e kadar vaktiniz var! Kaliteli ürünlerde uygulanan indirim fırsatlarını kaçırmamak için listemize göz atabilirsiniz!

Kişisel bakımına önem verenlerin kaçırmaması gereken indirimli ürünler

Kişisel bakımına önem verenler için Amazon'dan çok büyük bir müjde geldi! 4-18 Eylül tarihleri arasında geçerli olan indirimli kişisel bakım ürünleri kategorisinde ihtiyacınız olan yüzlerce seçeneği bulabilirsiniz. Deodoranttan bakım serumuna, tüy dökücü kremden peelinge kadar pek çok ürüne uygun fiyatlarla sahip olmaya hazır mısınız? Öyleyse okumaya devam edin!

1. Doğal bileşenli formül: OGX Yenileyici Argan Oil Of Morocco Saç Bakım Yağı

Kişisel bakımına önem verenlerin kaçırmaması gereken indirimli ürünler

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Hassas ve kırılgan yapıya sahip saçlarınızı canlandırmak istiyorsanız OGX Yenileyici Argan Oil Of Morocco Saç Bakım Yağı'ndan yardım alabilirsiniz. Fas’tan gelen özel argan yağı ve ipek proteinleriyle hazırlanan formülü, saçlarınıza ihtiyacı olan nemi geri kazandırır. Bakım yağını düzenli kullanarak zarar görmüş, kuru ve sertleşmiş saçlarınızı onarabilirsiniz. Sülfat içermeyen ürüne mutlaka bir şans verin!

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2. Erkekler için eşsiz bir koku: Eyüp Sabri Tuncer Pj Body Splash

Kişisel bakımına önem verenlerin kaçırmaması gereken indirimli ürünler

Erkekler için özel olarak hazırlanan Eyüp Sabri Tuncer Pj Body Splash, hoş ve etkileyici kokusuyla herkesi kendine hayran bırakıyor. Lavanta, ada çayı ve sedir yaprağı üst notlarını dip notalardaki sandal ağacı, vetiver, amber ve misk ile birleştirir. Koku seçiminde özenli davranan erkeklerin tercihi olan ürünü gündüz veya akşam, dilediğiniz zaman tüm vücudunuza sıkabilirsiniz.

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3. Işıldayan bir cilt için: Garnier C Vitamini Parlak Süper Aydınlatıcı Serum

Kişisel bakımına önem verenlerin kaçırmaması gereken indirimli ürünler

Parlak ve aydınlık bir cilt hayali kuranların isteğini gerçeğe dönüştüren Garnier C Vitamini Parlak Süper Aydınlatıcı Serum, düzenli kullanımda kısa süre içerisinde etkili sonuçlar veriyor. Ciltte oluşan koyu lekelerin görünümünü de azaltan ürünü sabah ve akşam yüzünüze masaj yaparak uygulayabilirsiniz. Tek damlası bile yoğun etkiye sahip olan serumun içerisindeki C vitamini, cildinizin yeniden parlamasını sağlayacak.

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4. Ter kokusuna karşı yüksek etki: NIVEA Kadın Sprey Deodorant Black & White Invisible Clear

Kişisel bakımına önem verenlerin kaçırmaması gereken indirimli ürünler

Yoğun tempoda geçen günlerde terleme sorunu yaşayabilirsiniz. Hem kötü kokunun önüne geçmek hem kıyafetlerinizde leke oluşumunu engellemek için NIVEA Kadın Sprey Deodorant Black & White Invisible Clear'ı kullanabilirsiniz. 48 saate kadar etkili olan deodorant, koyu renkli kıyafetlerinizde beyaz iz, açık renklilerdeyse sarı leke oluşmasını engeller. Pudralı ürünü dört mevsim güvenle kullanabilirsiniz.

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5. Tüm yüz hatlarına uygun: Gillette Fusion ProGlide FlexBall Tıraş Makinesi

Kişisel bakımına önem verenlerin kaçırmaması gereken indirimli ürünler

Kişisel bakımınıza önem veriyor ve her sabah tıraş oluyorsanız Gillette Fusion ProGlide FlexBall Tıraş Makinesi sayesinde işinizi kolaylaştırabilirsiniz. Oynar başlığıyla tüm yüz şekillerine uyum sağlayan ürün, bıçak sabitleyici özelliğiyle kolay kullanılır. Cildinizi zarar vermeden gererek sinek kaydı tıraş deneyimi yaşamanıza yardımcı olur. Comfort jel şeridi sayesinde kızarıklığa neden olmayan ürünü kaçırmayın!

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6. Nazik diş temizliği için: Philips One by Sonicare HY1100/54 Pilli Diş Fırçası

Kişisel bakımına önem verenlerin kaçırmaması gereken indirimli ürünler

Philips One by Sonicare HY1100/54 Pilli Diş Fırçası'nı kullanarak ağız bakımını çok daha keyifli hâle getirebilirsiniz. Mikro titreşimler aracılığıyla nazik bir diş temizliği ve parlatma imkânı sunan ürünü uzun süre kullanabilirsiniz. Tek pille 90 gün fırçalama deneyimi yaşayabilirsiniz. Smartimer özelliğiyle iki dakika sonra kendiliğinden duran fırçayla dişlerinizin daha iyi temizlendiğini göreceksiniz.

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7. Cilt bakımının vazgeçilmezi: LUNA Go Normal Ciltler için Kompakt Yüz Temizleme ve Yaşlanma Karşıtı Masaj Cihazı

Kişisel bakımına önem verenlerin kaçırmaması gereken indirimli ürünler

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Derinlemesine temizlik olmadan cilt bakımından söz etmek mümkün değil. Siz de cildinizi arındırmak için iyi bir ürün arayışındaysanız LUNA Go Normal Ciltler için Kompakt Yüz Temizleme ve Yaşlanma Karşıtı Masaj Cihazı'na mutlaka göz atmalısınız. Yaşlanma karşıtı etki gösteren ürünle parlak ve ışıltılı bir cilde sahip olabilirsiniz. Cilt bakım rutininizin vazgeçilmezi olacak cihaza bir şans vermeye ne dersiniz?

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8. E vitaminli sağlıklı formül: Neutrogena Norveç Formülü Besleyici Bakım Kremi

Kişisel bakımına önem verenlerin kaçırmaması gereken indirimli ürünler

Neutrogena Norveç Formülü Besleyici Bakım Kremi'yle tüm vücudunuzu nemlendirebilirsiniz. Bakım rutininizde yer verebileceğiniz ürünü günün her saatinde cildinize uygulayabilirsiniz. Yoğun besleyici formülüyle cildinizi anında rahatlatıp ferahlatabilirsiniz. E vitaminiyle hazırlanan özel krem, cildinizi gün boyu dış etkenlere bağlı kuruluğa karşı korur. Kalitesiyle fark yaratan kremi el, yüz ve vücudunuzu nemlendirmek için kullanabilirsiniz.

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9. Daha kalın ve gür saçlar için: Bioxcin Quantum Bio-Activ Yağlı Saçlar İçin Şampuan

Kişisel bakımına önem verenlerin kaçırmaması gereken indirimli ürünler

Kişisel bakım rutininde en çok saç bakım ürünlerine yer verenlerdenseniz Bioxcin Quantum Bio-Activ Yağlı Saçlar İçin Şampuan, sizin vazgeçilmeziniz olabilir. İlk kullanım sonrasında saçlar üzerinde büyük değişim yaratan ürün sayesinde daha gür ve kalın saçlara sahip olabilirsiniz. Günlük kullanıma uygun olan şampuanla saçlarınızdaki yağı dengeleyebilir ve hatta dökülme sorununa karşı saçlarınızı koruyabilirsiniz.

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10. Hassas ciltlere özel: Veet Professional Tüy Dökücü Krem

Kişisel bakımına önem verenlerin kaçırmaması gereken indirimli ürünler

Vücudunuzun çeşitli bölgelerindeki kıl ve tüylerden rahatsızlık duyduğunuz için bunlara etkili bir çözüm arıyorsanız Veet Professional Tüy Dökücü Krem'le tanışabilirsiniz. Hassas ciltler dâhil tüm cilt tipleri için uygun olan ürünü bacak ve vücut bölgelerinizde güvenle kullanabilirsiniz. Sert tüyler üzerinde de etkili olan tüy dökücü kremin shea yağıyla hazırlanan formülü, cildinizi nemlendirme görevini de üstlenir.

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