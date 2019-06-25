Kişisel bilgileriyle oluşturulan ByLock hesabını inkar etti

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerine "ablalık" yaptığı iddiasıyla tutuklu yargılandığı davada ilk kez hakim karşısına çıkan sanık, kullanıcı adı kendi ismi ve doğum yılı, şifresi ise ev telefonunun son 7 hanesinden oluşan ByLock hesabını inkar etti.

4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasına, tutuklu sanık Havva Y. (47) ile avukatı katıldı.

Suçlamaları reddederek tahliyesini talep eden sanık, "ByLock kullanıcı adı 'Havva72' imiş. Şifre de ev telefonumla aynı ama bunu ben kurmadım, kullanmadım. Eşim bu hattı kullanıyordu fakat onun da ByLock kullandığını düşünmüyorum." savunmasını yaptı.

Bunun üzerine mahkeme başkanı, "Eşin ByLock üzerinden kadınlarla mı yazıştı; hem de senin adını kullanarak? Böyle mi diyorsun?" diye sordu.

Havva Y, konuyla alakalı hiçbir şey bilmediğini iddia ederek, "Suçsuzum, ByLock kullanmadım. Bana ait yazışmalar olduğunu düşünmüyorum." dedi.

Sanığın avukatı ise "Dünyada bir sürü Havva var. Birçok 72 doğumlu Havva var. Şehirler arasında 7 hanelik ev telefonu numarası aynı olan yüzlerce abone var. Kaldı ki müvekkilimle ilgili ByLock yazışmaları iddiası dışında somut bir iddia yok. Dejavu olabilir. Sırf müvekkilimiz suçlansın diye polis ya da MİT bunları yapmış olabilir. Bunu bilmiyoruz. Tahliye ve beraat talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.