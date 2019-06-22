Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik yayımlandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik ile sağlık hizmeti sunumu için zorunlu olan durumlar dışında hiç kimsenin sağlık verilerini paylaşmaya zorlanamayacağının garanti altına alındığını bildirdi.

Bakan Koca, yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşların kişisel sağlık verilerinin en güvenli şekilde kaydedilmesi, işlenmesi ve korunması için hazırlanan Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik'in Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini belirtti.

Koca, "Yönetmelikle, sağlık hizmeti sunumu için zorunlu olan durumlar dışında hiç kimsenin sağlık verilerini paylaşmaya zorlanamayacağını garanti altına aldık. Ayrıca sağlık tesislerini, tahlil ve tetkikler dahil olmak üzere hastaya ait tüm verilerin mahremiyetini korumak için gerekli her türlü tedbiri almakla yükümlü kıldık." ifadelerini kullandı.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da e-Nabız hesaplarındaki verilere, kullanıcının gizlilik tercihleri çerçevesinde erişim sağlanacağını ve kişilerin gizlilik tercihleri konusunda daha detaylı bilgilendirileceğini aktaran Koca, mahremiyet düzeyi yüksek olan sağlık verilerinin erişimine kısıtlamalar getirilebileceğini bildirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şunları kaydetti: