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Kişisel sağlık verileri koruma yönetmeliği yayımlandı

SAĞLIK HABERLERİ  | 22.06.2019 13:12 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşların kişisel sağlık verilerinin korunması işlenmesi ve kaydedilmesi yönetmeliğinin Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi sonrasında açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşların kişisel sağlık verilerinin korunması işlenmesi ve kaydedilmesi yönetmeliğinin Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi sonrasında açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "Mahremiyet düzeyi yüksek olan sağlık verilerinin erişimine kısıtlamalar getirilebilecek" dedi.
Vatandaşlarımızın kişisel sağlık verilerinin en güvenli şekilde kaydedilmesi, işlenmesi ve korunması için hazırlanan yönetmeliğin Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini aktaran Bakan Koca, "Yönetmelikle, sağlık hizmeti sunumu için zorunlu olan durumlar dışında hiç kimsenin sağlık verilerini paylaşmaya zorlanamayacağını garanti altına aldık. Ayrıca sağlık tesislerini, tahlil ve tetkikler dahil olmak üzere hastaya ait tüm verilerin mahremiyetini korumak için gerekli her türlü tedbiri almakla yükümlü kıldık. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da e-Nabız hesaplarındaki verilere, kullanıcının gizlilik tercihleri çerçevesinde erişim sağlanacak ve kişiler, gizlilik tercihleri konusunda daha detaylı bilgilendirilecek. Mahremiyet düzeyi yüksek olan sağlık verilerinin erişimine kısıtlamalar getirilebilecek" diye konuştu.
Ailelerin çocuklarının sağlık kayıtlarına onaysız erişebileceğini anlatan Bakan Koca, "Ebeveynler, çocuklarının sağlık kayıtlarına herhangi bir onaya ihtiyaç duymaksızın erişebilecek. Boşanma halinde, velayet hakkı üzerinde bırakılmayan taraf da çocuğunun sağlık verilerine ölçülü kısıtlarla erişebilecek. Bakanlıgımızda kullanılan sistemlerde yer alan veriler anonim hale getirilerek, sağlık sisteminde seffaflığı ve hesap verilebilirliği temin etmek, sağlık hizmeti sunumuna ilişkin politika ve stratejilere yon vermek, sağlık alanında yapılacak bilimsel araştırmalara destek olmak ve sağlığa ilişkin urun ve hizmetlerin geliştirilmesini sağlamak amaçlarıyla kullanılabilecek" ifadelerini kullandı.
Vatandaşların kişisel sağlık verilerini en güvenli şekilde korumayacaklarını ifade eden Bakan Koca, "Vatandaşlarımızın kişisel sağlık verilerini en güvenli şekilde korumak adına her türlü önlemi alacağız. Tüm sağlık kuruluşları ile veri alışverişini siber saldırılara karşı güvenli bir sanal ağ olan KamuNET ile sağlayacağız" ifadesini kullandı.

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