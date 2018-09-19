"Kişisel veriler insanın şifresidir"

ESKİŞEHİR (AA) - Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir, kişisel verilerin kötü niyetli kişilerin eline geçebileceğini belirterek, "Hakkımızda olumsuz sonuçlar oluşturabilecek algoritmalar oluşturulabilir. Kişisel verileri insanın şifrelerine benzetiyorum. Bu şifrenin bizde olması gerektiğini düşünüyorum." dedi. Bilir, Eskişehir'de bir otelde düzenlenen "Kişisel Verileri Koruma Kurumu Farkındalık Toplantısı"nda, ilk olarak 2010 yılındaki Anayasa değişikliğiyle hukuk sistemine dahil olan, kişisel verilerin korunmasını isteme hakkı kapsamında kurulan kurumun, Ocak 2017'den itibaren çalışmalarına başladığını anımsattı. "Nedir bu? Aslında burada korunan kişinin kendisidir. Özellikle kişilik haklarının korunması söz konusudur. Neden? Çünkü insanın temelinde onur ve şahsiyet vardır." ifadesini kullanan Bilir, şöyle konuştu: "Dolayısıyla insanlar kişisel verileriyle bir bütündür. Bunların kontrolü kişinin kendisinde olmalıdır. Anayasaya böyle bir hakkın girmesi, yine özel bir kanunla bu konunun düzenlenmesi vatandaşa verilen değerin göstergesidir. Böyle bir kanun insan hakları standardının yükseltilmesini amaçlamaktadır. Birçok işlemimizde, devlet veya özel kuruluşlarda verilerimiz işleniyor. Neden bu yola gidiliyor? Çünkü Türkiye'de artık kişisel veriler gelişigüzel işlenmeyecek. Bunun disipline edilmesi gerekiyor. Bu kanun ile bu kurum bunun içindir."

- "Gereğinden fazla veri işlenmesin" Bilir, yasanın getirdiği en önemli kavramlardan birinin açık rıza olduğuna dikkati çekerek, "Evet ben bir hizmet alabilirim veya bana bir hizmet sunulabilir, bunun için de birtakım verilerin işlenmesi gerekecektir. Kanun diyor ki, amaçla bağlı olsun, ölçülü olsun, gereğinden fazla veri işlenmesin." diye konuştu. Alışveriş yaparken ad, soyad, TC kimlik numarası ve adres bilgilerinin istendiğini dile getiren Prof. Dr. Faruk Bilir, şunları kaydetti: "Cep telefonumuz da isteniyor. Acaba kan grubumuz da istenirse ne yaparız? Amacından fazla, ölçülü olmayan verilerin işlenmemesi gerekiyor. Ve bu verilerin sonsuza kadar tutulmaması gerekiyor. Çünkü kanunda silme ve yok etme hakkı var. Bunların güvenliğinin de sağlanması gerekiyor. Kişisel veriler özel hayatla yani mahremiyetiyle de alakalı. Kişisel veriler kötü niyetli kişilerin eline geçebilir. Hakkımızda olumsuz sonuçlar oluşturabilecek algoritmalar oluşturulabilir. Kişisel verileri insanın şifrelerine benzetiyorum. Bu şifrenin bizde olması gerektiğini düşünüyorum."