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  4. Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndan Facebook'a inceleme!

Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndan Facebook'a inceleme!

05.04.2021 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Kişisel Verileri Koruma Kurulu, kullanıcı verilerinin sızdırılması nedeniyle Facebook hakkında inceleme başlattı.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndan Facebook'a inceleme!

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, kullanıcı verilerinin sızdırılması nedeniyle Facebook hakkında resen inceleme başlattı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Kurul, "Facebook'taki 533 milyon kullanıcının verilerinin bir hacker platformunda ücretsiz olarak paylaşıldığı" haberleri üzerine konuyu gündem toplantısında görüştü.

Kurul, Facebook hakkında resen inceleme başlatılmasına karar verdi.

MİLYONLARCA KİŞİNİN BİLGİLERİ SIZDIRILDI DENİLMİŞTİ

"Business Insider" internet sitesinin haberinde, bir hacker platformunda 106 ülkeden 533 milyon Facebook kullanıcısının telefon numaraları ve kişisel verilerinin çevrim içi olarak ücretsiz paylaşıldığı belirtilmişti.

Yayımlanan kişisel bilgilerin 32 milyondan fazlasının ABD'den, 11 milyonunun Birleşik Krallık'tan, 6 milyonunun Hindistan'dan olduğu ifade edilen haberde, söz konusu bilgiler arasında telefon numaraları, konum bilgileri, doğum tarihleri, elektronik posta bilgilerinin bulunduğu aktarılmıştı.

Uzmanından flaş uyarı: &quot;veri hırsızlığının ardından Facebook şifrenizi değiştirin&quot;Uzmanından flaş uyarı: "veri hırsızlığının ardından Facebook şifrenizi değiştirin"

Güvenlik uzmanları, verilerin bilgisayar korsanları tarafından dolandırıcılık için kullanılabileceği konusunda uyarmıştı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
facebook sosyal medya
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100 trilyon ceza kesin
millet açken ugraştıgınız şeye bak.

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