Kişisel Verileri Koruma Kurulu Yönetmeliğinin değişmesi Resmi Gazete’de

Kişisel Verileri Koruma Kurulu Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’nin bu günkü sayısında yayımlandı.

Yönetmeliğe göre, kurulun beş üyesi TBMM tarafından dört üyesi ise Cumhurbaşkanı tarafından seçilecek.

Bunun yanışı sıra yönetmelikte, ikinci başkanın da bulunmadığı hallerde, başkan tarafından belirlenen bir üyenin başkana vekalet edeceği de yer aldı.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğe göre yapılan değişiklin öncesinde Kişisel Verileri Koruma Kurulunun, iki üyesi Cumhurbaşkanı, 5 üyesi TBMM ve 2 üyesi de Bakanlar Kurulu tarafından seçildiği biliniyordu.

