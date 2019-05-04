Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na 36 ihlal bildirimi yapıldı

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir, Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na yapılan veri ihlal bildirimlerinde son dönemde artış yaşandığını belirterek, kendilerine bu yılın ilk 3 aylık döneminde 36 veri ihlal bildirimi ulaştığını açıkladı. Faruk Bilir, Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na yapılacak veri ihlal bildirimleriyle ilgili açıklamasında, veri sorumlusunun, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine göre kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak zorunda olduğunu aktardı. Ayrıca kanun kapsamında, işlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde, veri sorumlusunun bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kişisel Verileri Koruma Kuruluna bildireceğini, Kurulun da gerektiğinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebileceğini belirten Bilir, kurula yapılan veri ihlal bildirimlerinde son dönemde artış yaşandığını kaydetti. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER İşkence gibi hayat! Sevgilisi zayıflamasını istemeyince... Bakan Soylu’dan esnaf ziyareti Kayseri'de kurşunlanan trafik levhaları sergilendi

2018'de toplam 29 veri ihlal bildirimi yapılırken, bu yılın ilk 3 aylık döneminde 36 veri ihlal bildirimi ulaştığını aktaran Bilir, bu bildirimlerdeki artışta ocak ayında alınan Kurul kararının yanı sıra kamuoyunda veri koruma konusunda oluşan farkındalığın etkili olduğu değerlendirmesinde bulundu. - İhlal bildirimlerinden 22'si Kurulun internet sitesinden paylaşıldı Kurula bu bildirimleri gerekli gördüğü takdirde yayınlama yetkisinin kanunla verildiğini anımsatan Bilir, bugüne kadar veri ihlal bildirimlerinden 22'sinin kurum internet adresinden duyurularak kamuoyuyla paylaşıldığını belirtti. Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Bilir, açıklamasında veri sorumlusunun veri ihlalinden etkilenen kişileri belirledikten sonra ilgili kişilere makul olan en kısa sürede bildirimde bulunması, kişinin iletişim adresine ulaşabiliyorsa doğrudan, ulaşamıyorsa da kendi web sitesi üzerinden yayımlanması gibi uygun yöntemlerle bildirim yapması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti: "Veri ihlalinin yurt dışında yerleşik veri sorumlusu nezdinde yaşanması halinde, bundan etkilenenlerin Türkiye'de bulunması ve bu kişilerin sunulan ürün ve hizmetlerden Türkiye'de faydalanmaları durumunda, aynı esaslar çerçevesinde veri sorumlusu Kurula bildirimde bulunmak zorundadır."