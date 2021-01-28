Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Bilir: Yerli veri merkezlerinin çoğalması gerekiyor

"Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi sınırlarımızın güvenliği ne kadar önemliyse, elektronik sistemlerimizin ve buralarda saklanan verilerin güvenliği de o derece önemlidir. Bu nedenle siber saldırıların siber felaketlere dönüşmemesi için proaktif ve inovasyona dayalı bir yaklaşım sergilenmelidir. 'Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalmalıdır' anlayışının yansıması olarak yerli veri merkezlerinin çoğalması gerekmektedir. Fiziksel ve dijital deneyimi bir araya getiren yeni bir gerçekliğin ortaya çıktığı veya önümüze sunulduğu şu günlerde, kişisel veri işleme süreçlerinde yerli ve milli çözümlerin tercih edilmesi adeta milli bir görev haline gelmiştir. İşte bu hassasiyetle kurumumuz, genel olarak kanunun uygulanmasını sağlamak, düzenleyici ve denetleyici işlemler yapmak, kanuna uygun şekilde veri işlenmesini sağlamak için görev yapmaktadır."

Öncelikli hedefin, kişisel verilerin korunması hakkı bakımından vatandaşların yeterli düzeyde bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi olduğunun altını çizen Bilir, kurumun çalışmalarıyla toplumdaki bilincin arttığını, kişisel veri işlenen tüm sektörlerde kanuna uyum bakımından olumlu adımlar atıldığını anlattı.

(AA)

